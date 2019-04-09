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毛小孩搭遊覽車出去玩！　司機大哥被萌暈「抱狗曬恩愛」

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▲▼毛小孩搭遊覽車出去玩！　司機大哥被萌暈「抱狗曬恩愛」。（圖／新北市動保處提供）

▲司機大哥趁休息時間抱起狗狗玩樂。（圖／新北市動保處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

休假帶毛小孩一日遊！新北市動保處小編看到民眾發起寵物一日遊活動，揪團於4月5日帶寵物搭遊覽車出遊，特別在臉書粉絲團分享活動，活動順利成行，多位飼主帶著寵物一起同遊的可愛畫面，讓司機大哥當場萌暈，休息時還抱狗曬恩愛，開心與寵物同樂。

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▲▼毛小孩搭遊覽車出去玩！　司機大哥被萌暈「抱狗曬恩愛」。（圖／新北市動保處提供）

▲一日遊行程。

策劃這場活動的民眾鄭依柔表示，一般遊覽車不會願意載狗，這次是特別找遊覽車揪團用提籠或牽繩帶狗上車出遊，原本只有20位親朋好友報名，無法成行才在臉書社團「我是板橋人」貼文，經過動保處的協助推廣，順利成團出去玩。

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▲▼毛小孩搭遊覽車出去玩！　司機大哥被萌暈「抱狗曬恩愛」。（圖／新北市動保處提供）

▲▼動保處人員贈送毛飼主收納方便的寵物折疊碗。

▲▼毛小孩搭遊覽車出去玩！　司機大哥被萌暈「抱狗曬恩愛」。（圖／新北市動保處提供）

動保處也特別派員到遊覽車集合上車的地點，現場贈送毛爸媽們收納方便的寵物折疊碗，適合帶毛寶貝出門時隨身攜帶，並表示寵物外出時需注意提供飲水，折疊碗可以隨時取出使用。

▲▼毛小孩搭遊覽車出去玩！　司機大哥被萌暈「抱狗曬恩愛」。（圖／新北市動保處提供）

▲車上有許多飼主帶著毛孩一起出來玩。

動保處也藉此宣導毛寶貝出遊應注意安全，平常飼主如果自己沒有交通工具可以搭乘，可搭乘寵物友善公車604、225及669號至寵物友善公園，本次遊覽車包車出遊活動，行程前往宜蘭一日遊，不會受限於公車路線。

關鍵字： 遊覽車一日遊新北市動保處寵物專車

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