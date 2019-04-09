浪犬餓見骨瀕死沒人救！　她愛心照料「判若兩狗」美哭萬人

▲狗狗在飼主愛心的照顧下和以前判若兩狗。（圖／翻攝自Instagram:herculesysubanda，下同）



寵物小組／綜合報導

離死神只剩一步！阿根廷一位動物志工Pia在2年前的聖誕節前夕，發現一隻瘦骨嶙峋的流浪狗，全身只剩骨頭，雙眼失去光彩已經失去求生意志，立即帶去醫院搶救。狗狗從不願意進食，最後竟然奇蹟康復，成為Pia最密不可分的家人，「判若兩狗」的外型更是美哭萬名網友。

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▲動物志工Pia在樹下發現一隻瀕死的流浪狗。

居住在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯(Buenos Aires)的Pia當時接獲朋友的通報，告知住家附近出現一隻流浪狗，需要志工幫忙。等到她到場，才發現狗狗已經一隻腳踏進棺材，全身皮包骨，雙目無神，隨時可能死亡，「當時我哭了，我不敢相信沒有人幫助牠。」送醫後獸醫告訴她，只要度過危險期，狗狗或許就能存活，Pia幫狗狗取名為「海克立」。

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▲▼海克立變成漂亮的長毛狗。

回到家的前2天，海克立仍是拒絕進食，體重也直線下降。Pia當時決定要全天候照顧牠，放下手邊的一切，每三小時餵一次水，留在牠身邊給予鼓勵，「我好幾次以為牠會死掉，但奇蹟出現了，牠慢慢地康復，也長出漂亮的毛髮」，從瘦巴巴的咕嚕狗，蛻變成擁有燦爛笑容的孩子。

Pia提到，當海克立終於靠自己力量站起來的那刻，她高興的紅了眼眶，本來打算待狗狗康復之後安排送養，但隨著時間相處，他們的感情越來越深厚，漸漸變成密不可分的家人。Pia捨不得讓牠離開，於是收編自己疼，還幫海克立創辦粉專，貼出從治療以來到康復的過程，感動無數人。