「又長又紅」的名貴鬥雞失蹤　警尋回嘆：被三杯了

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▲▼鬥雞被偷。（圖／新京報、微博／永康公安）

▲趙男飼養鬥雞身高40公分，是「雞中之王」。（圖／微信／永康公安）

大陸中心／綜合報導

浙江永康40歲的趙姓男子日前購買一隻價值人民幣2888元（約新台幣1萬3千元）的鬥雞，卻在出門辦事時被偷走。警方表示，當天晚間就在事發地附近逮捕汪姓嫌犯，但為時已晚，鬥雞遭到「極刑肢解」，只剩脖子與雞爪、雞翅靜靜「躺在鍋裡」。

苦主趙男表示，他是一名鬥雞愛好者，在永康擔任麵包司機多年，平時喜愛觀看各種鬥雞比賽，而交友圈內也有許多人將鬥雞當寵物飼養，並不定時舉辦鬥雞比賽。

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趙男說明，他今年三月與朋友詢問鬥雞情況後，發現飼養並不複雜，也有人向他推薦越南品種的鬥雞，是「雞中之王」。心癢難耐的趙男便透過網路平台，購買一隻價格人民幣2888元的越南鬥雞。

趙男的妻子說，這隻鬥雞羽毛純黑、脖子至雞冠通紅，高40公分、重3.6公斤，深得丈夫的喜愛，「當寵物養著，白天外出基本都帶在身邊，晚上睡覺也是放在床邊，醒來就先看鬥雞，當兒子一樣寵，別人多碰幾下都怕被傷著。」

▼汪嫌行竊過程被監視器全錄下，紅圈為遭到撕票的「受害雞」。（圖／翻攝自微博／新京報）

▲▼鬥雞被偷。（圖／新京報、微博／永康公安）

回憶事發當天，趙男悲痛道，下午2點要出門辦事，但不方便把鬥雞帶在身上，就讓它待在副駕駛座的紙盒上，又怕它「自己車上會無法呼吸」，於是打開了兩邊的車窗，「原本是為雞著想，沒想到卻讓賊給瞄上了」。趙男辦完事後，發現鬥雞與「紙盒」都消失了，趕緊前往報警。

西城派出所員警表示，根據趙男說明的情況，立刻展開偵查，晚上7點多就在西城附近的出租房抓到40歲的汪姓嫌犯，並依法處以行政拘留15天。

汪嫌說到，下午2點外出買菜時路過城西管委會附近，剛好看到公車站牌附近停放著「車窗未關」的麵包車，瞧了一眼卻發現「車上放著一隻雞」，便臨時起意「今晚吃雞」。汪某說，他一直認為這隻雞最多也就200元（約新台幣900元），看到警察出示趙先生的購買憑證後「瞬間傻眼」，沒想到這頓「全雞大餐」價值這麼高。

▼警方上門後，發現「受害雞」只剩下脖子、雞爪與雞翅。（圖／微信／永康公安）

▲▼鬥雞被偷。（圖／新京報、微博／永康公安）

關鍵字： 鬥雞三杯雞越南鬥雞撕票

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