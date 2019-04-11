777得獎名單第二波出爐！　下周加碼抽價值8800元老爺酒店住宿券

▲汪：真的中了耶！（圖／記者李毓康攝）



寵物小組／綜合報導

錯過就沒有囉！東森寵物雲現正舉辦「777幸運轉盤 好禮三重送」，第二周得獎名單出爐，恭喜9位幸運得主帶走頂級餐廳雙人餐券，活動也即將進入尾聲，想要免費吃大餐的朋友還有9組餐券抽獎機會，最後一周也將抽出3組老爺酒店住宿兌換卷，一組價值高達8800元，千萬別錯過喔！

▼喵：什麼！已經快要抽完了嗎？（圖／取自免費圖庫pixabay）

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【第二周活動得獎名單】

寒舍艾美酒店雙人餐券：2名

會員姓名 電話

羅O棻 0955OOO799

許O鈺 0970OOO690

台北喜來登大飯店十二廚餐廳雙人餐券：3名

會員姓名 電話

吳O婕 0987OOO872

盧O菱 0932OOO497

游O穎 0935OOO929

胡同燒肉雙人餐券：4名

會員姓名 電話

趙O德 0935OOO945

黃筱O 0978OOO526

徐O謙 0987OOO612

童O雯 0970OOO046

※溫心小提醒：得獎者可以主動私訊【ETtoday東森寵物雲商店】臉書粉絲專頁，主辦單位也將會以電話通知。

4月16日前到東森寵物雲各門市消費滿777元，就可以現場轉幸運轉盤1次，獲得商品折價券、零食等好禮，並同時獲得寒舍、十二廚、胡同燒肉價值千元頂級餐廳雙人餐券抽獎機會1次、價值8800元的老爺酒店住宿券抽獎機會1次，獎品總金額超過5萬元！

【獎品品項】

幸運輪盤獎品：

1.商品$50折價券

2.商品$30折價券

3.洗澡$100折價券

4.精美小禮物

獎品數量有限，送完為止。

週週抽餐券：

1. 寒舍艾美酒店雙人餐券2組（3週共6份）

2. 台北喜來登大飯店十二廚餐廳雙人餐券3組（3週共9份）

3. 胡同燒肉雙人餐券4組（3週共12份）

活動結束加碼抽老爺酒店住宿券：

1.老爺集團六館聯合住宿券（價值8800元）3份

【東森寵物雲全台分店資訊】

北投店 (02)2891-2103 台北市北投區中和街317號

通化店 (02)2732-4986 台北市大安區基隆路2段118號

士林店 (02)2883-1359 台北市士林區文林路68號及66號B1

ATT概念館 (02)7701-7880 台北市敬業三路123號3樓13-4

三和店 (02)2976-0125 新北市三重區三和路2段164號1樓

板橋店 (02)2951-7538新北市板橋區四川路一段136號1樓

新莊店 (02)2996-0026 新北市新莊區中正路2號

湖口店 (03)590-3375 新竹縣湖口鄉中山路二段212及214號

新豐店 (03)557-7673 新竹縣新豐鄉新興路56號1.2樓

竹東店 (03)510-2715 新竹縣竹東鎮長春路3段224號

竹南店 (037)465-571 苗栗縣竹南鎮延平路166號

苗栗店 (037)263-118 苗栗縣苗栗市中正路109及111號

頭份店 (037)670-509 苗栗縣頭份鎮中華路1307號

(近期開幕)三重中正北店 新北市三重區中正北路119號

(近期開幕)高雄悅誠店 高雄市三民區民族一路427號 悅誠廣場1樓

各分店營業時間請上官網查詢：http://www.17ipet.com.tw/index.phtml