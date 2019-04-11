ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

777得獎名單第二波出爐！　下周加碼抽價值8800元老爺酒店住宿券

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼2019好朋友野餐日,寵物,毛孩,毛小孩。（圖／記者李毓康攝）

▲汪：真的中了耶！（圖／記者李毓康攝）

寵物小組／綜合報導

錯過就沒有囉！東森寵物雲現正舉辦「777幸運轉盤 好禮三重送」，第二周得獎名單出爐，恭喜9位幸運得主帶走頂級餐廳雙人餐券，活動也即將進入尾聲，想要免費吃大餐的朋友還有9組餐券抽獎機會，最後一周也將抽出3組老爺酒店住宿兌換卷，一組價值高達8800元，千萬別錯過喔！

▼喵：什麼！已經快要抽完了嗎？（圖／取自免費圖庫pixabay）

請繼續往下閱讀...

▲▼貓咪示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

【第二周活動得獎名單】

寒舍艾美酒店雙人餐券：2名

會員姓名　電話
羅O棻  0955OOO799
許O鈺  0970OOO690

台北喜來登大飯店十二廚餐廳雙人餐券：3名

會員姓名　電話
吳O婕  0987OOO872
盧O菱  0932OOO497
游O穎  0935OOO929

胡同燒肉雙人餐券：4名

會員姓名　電話
趙O德  0935OOO945
黃筱O  0978OOO526
徐O謙  0987OOO612
童O雯  0970OOO046

※溫心小提醒：得獎者可以主動私訊【ETtoday東森寵物雲商店】臉書粉絲專頁，主辦單位也將會以電話通知。

4月16日前到東森寵物雲各門市消費滿777元，就可以現場轉幸運轉盤1次，獲得商品折價券、零食等好禮，並同時獲得寒舍、十二廚、胡同燒肉價值千元頂級餐廳雙人餐券抽獎機會1次、價值8800元的老爺酒店住宿券抽獎機會1次，獎品總金額超過5萬元！

【獎品品項】

幸運輪盤獎品：
1.商品$50折價券
2.商品$30折價券
3.洗澡$100折價券
4.精美小禮物
獎品數量有限，送完為止。

週週抽餐券：
1. 寒舍艾美酒店雙人餐券2組（3週共6份）
2. 台北喜來登大飯店十二廚餐廳雙人餐券3組（3週共9份）
3. 胡同燒肉雙人餐券4組（3週共12份）

活動結束加碼抽老爺酒店住宿券：
1.老爺集團六館聯合住宿券（價值8800元）3份

▲老爺酒店住宿券、寒舍餐券送給你！　快來東森寵物雲玩「幸運轉盤」。（圖／記者王語薇製）

【東森寵物雲全台分店資訊】

北投店 (02)2891-2103 台北市北投區中和街317號

通化店 (02)2732-4986 台北市大安區基隆路2段118號

士林店 (02)2883-1359 台北市士林區文林路68號及66號B1

ATT概念館 (02)7701-7880 台北市敬業三路123號3樓13-4

三和店 (02)2976-0125 新北市三重區三和路2段164號1樓

板橋店 (02)2951-7538新北市板橋區四川路一段136號1樓

新莊店 (02)2996-0026 新北市新莊區中正路2號

湖口店 (03)590-3375 新竹縣湖口鄉中山路二段212及214號

新豐店 (03)557-7673 新竹縣新豐鄉新興路56號1.2樓

竹東店 (03)510-2715 新竹縣竹東鎮長春路3段224號

竹南店 (037)465-571 苗栗縣竹南鎮延平路166號

苗栗店 (037)263-118 苗栗縣苗栗市中正路109及111號

頭份店 (037)670-509 苗栗縣頭份鎮中華路1307號

(近期開幕)三重中正北店 新北市三重區中正北路119號

(近期開幕)高雄悅誠店 高雄市三民區民族一路427號 悅誠廣場1樓

各分店營業時間請上官網查詢：http://www.17ipet.com.tw/index.phtml

關鍵字： 得獎名單777幸運轉盤餐券東森寵物雲商店

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

豆柴因吹毛生氣「狂碎唸」　網友笑：氣到話都講不清楚

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／捕到野生大龍蝦！潛水員掀尾一看「秒放生」　15..

汪關運輸籠「棄深山」脫水餓死　獸醫：過程漫長痛苦

影／「松露狗」戴嘴套眼泛淚光　網瘋傳「受虐照」真相..

新竹高鐵傳棄狗！幼犬「裹衛生紙」丟垃圾桶　她驚呼：..

1歲金金誤食「90公分奪命玩具」　主人心碎發文：千..

影／7公斤胖橘重壓10分！雙腿浮出「肉球認證章」　..

特／隨口問「泡泡紙在哪」　黃金鼠凌晨5點吵醒他....

賓士「沒骨頭」撒嬌倒貼　哥哥眼神死：可以把牠弄走嗎

法鬥被丟水中游泳...掙扎30秒斷氣！　飼主錄影笑..

汪瞇眼監工超豪華狗窩　完成照驚呆網「有電視！比我房..

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大.....

「尖刺煉獄」囚禁97隻絕望鯨魚　普丁砸1.4億夏天..

最「派」柯基神配音又來啦！ 為母汪爭風吃醋笑翻百萬..

最萌小信徒！連5年陪媽祖遶境　帥氣「墨鏡汪」專業打..

「過世」貓感性告白生日願望　離開2年希望媽媽別再偷..

13米下的秘密豎立泳姿白帶魚　海中閃耀銀光如「萬劍..

7公斤胖橘喵重壓10分鐘不走！　媽雙腿麻痺...移..

貓屁孩哈氣媽媽貓爸爆氣揍兒　網笑噴：老婆秒被撞飛X..

《倉鼠人》荒廢的鷄舍大改造 竟然變成雞雞打架爭老大

Koobii鬧大學 你相信一見鐘情嗎？立馬臉紅的害..

新加坡海關1周查獲25.6噸穿山甲鱗片　至少210..

喵星人的世界好難懂！　獸醫師教你搞懂「貓皇內心戲」

777得獎名單第二波出爐！　下周加碼抽價值8800..

媽媽去上班囉！「這張圖」看出貓與狗的差別...網淚..

亞洲最大動物醫療中心開幕　用「2隻烤豬」慶祝被罵翻

「我們家不能養貓！」　爸10個月甜擁親生的：出門能..

肚肚好癢...軟Q橘貓化身體操選手　劈「一字馬」彎..

辦公室出現「貞子之手」　披頭散髮趴窗摸狗：快碰到了..

車禍「腰椎錯位」　癱貓「靜看籠外世界」…乖到讓人心..

對媽哈氣！貓爸爆走「炸毛揍逆子」　網笑噴：老婆秒被..

影／蘋果西打母公司爆掏空疑雲　董座江國貴等今遭檢調..

國際銀行團進駐台北南山廣場　Ａ辦租金上漲5％成定局

新案推60坪　台中輕豪宅賣更快

大膽吃起來！這7種「負卡路里食物」，讓你越吃越瘦

快訊／蘋果西打母公司爆「掏空疑雲」　董事長遭檢察官..

清晨盃11日紅館開打　中華羽協今年起攜手全民羽協共..

省話一哥蕭敬騰進化　陶晶瑩當來賓嚇到：自己快被幹掉

疑用親友戶頭轉帳數百萬洗錢　內政部高官又涉收賄遭搜..

JHBL／八強17日紅館開戰　UA打造豪華「冠軍禮..

新加坡海關1周查獲25.6噸穿山甲鱗片　至少210..

寵物動物熱門新聞

捕到野生大龍蝦　潛水員秒丟海裡

汪關運輸籠「棄深山」脫水餓死

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

「未開眼幼犬」遭棄高鐵垃圾桶！

金金誤食奪命玩具　主人心碎發文

被胖橘重壓！雙腿浮出肉球認證章

隨口問泡泡紙在哪　鼠寶凌晨找出

虎斑貓被撒嬌倒貼　厭世表情超到..

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒..

竟然有電視！超豪華狗窩照驚呆網

追車汪戴矯正器　3天玩出新用法

不吃飯就打給蟑螂！汪立馬衝碗前

棄養汪原地守2年　現居收容所！

阿金趁紅燈「換主人」上隔壁機車

讀者迴響

熱門新聞

捕到野生大龍蝦　潛水員秒丟海裡

汪關運輸籠「棄深山」脫水餓死

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

「未開眼幼犬」遭棄高鐵垃圾桶！

金金誤食奪命玩具　主人心碎發文

被胖橘重壓！雙腿浮出肉球認證章

隨口問泡泡紙在哪　鼠寶凌晨找出

虎斑貓被撒嬌倒貼　厭世表情超到..

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒..

竟然有電視！超豪華狗窩照驚呆網

追車汪戴矯正器　3天玩出新用法

不吃飯就打給蟑螂！汪立馬衝碗前

棄養汪原地守2年　現居收容所！

阿金趁紅燈「換主人」上隔壁機車

喵皇踩奴才賞鳥　網笑：頭抬高！

最新影片

更多

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

「尖刺煉獄」囚禁97隻絕望鯨魚　普丁砸1.4億夏天野放終能回家

最「派」柯基神配音又來啦！ 為母汪爭風吃醋笑翻百萬網友

最萌小信徒！連5年陪媽祖遶境　帥氣「墨鏡汪」專業打扮超吸睛

「過世」貓感性告白生日願望　離開2年希望媽媽別再偷想我

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面