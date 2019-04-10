小海豚纏住捕蟹器亡！海豚媽徘徊海灣中「獨自伴屍」不肯離去

▲海豚媽不停在孩子的遺體旁徘徊。（圖／翻攝自Facebook／Parks and Wildlife, Western Australia，下同）



寵物小組／綜合報導

澳洲一隻名叫月亮（Moon）的海豚媽媽最近生了寶寶，但小海豚卻不慎被海洋中的捕蟹網纏住死亡，牠不忍拋下自己的骨肉，便伴屍數日不願離去，獨自在珀斯（Perth）的克萊爾蒙特灣（Claremont Bay）中哀悼逝去的孩子，令當地動保人員看了都相當鼻酸。

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▲動保人員呼籲不要將廢棄物丟到海洋中。



澳洲動保機構「Western Australia’s Parks and Wildlife」9日在臉書PO出一組照片，殺死小海豚的兇手就是這個「奪命捕蟹網」，月亮媽媽才剛沉浸在得到寶寶的喜悅，想不到卻碰上這致命陷阱，小海豚後來雖然順利脫困，但已經失去了生命跡象。

PO文指出，「海豚是智商很高的動物」，月亮媽媽失去孩子後十分悲痛，所以不停在屍體旁徘徊，似乎是想喚醒自己的寶貝。動保人員目前還不會將小海豚的屍體帶走，打算讓月亮媽媽好好療傷，和孩子做最後的道別，等待適當時機再帶走小海豚。

▲害死海豚寶寶的就是這個捕蟹網。



不少網友見到這一幕都心碎地說「海洋不該出現釣魚線、塑料等等汙染物的…」、「海豚媽媽小心翼翼的懷胎10個月生下小海豚，我們卻隨便就殺了牠」、「動物因為人類的自私和愚蠢而受苦！」「這種悲劇明明可以預防！」

事實上，除了海豚，鯨魚也是情感豐沛的動物。先前美國華盛頓州外海有一頭虎鯨媽媽，陪伴著夭折幼子7天，每天都用頭部頂著寶寶往前游，深怕孩子會沉入海底，還因為太過傷心而放棄覓食，後來體力越來越差，甚至快跟不上家族成員，一度出現落單情形，所幸後來在研究人員的照料下才恢復了健康。