ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

小海豚纏住捕蟹器亡！海豚媽徘徊海灣中「獨自伴屍」不肯離去

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼海豚媽媽伴屍數日。（圖／翻攝自Facebook／Parks and Wildlife, Western Australia）

▲海豚媽不停在孩子的遺體旁徘徊。（圖／翻攝自Facebook／Parks and Wildlife, Western Australia，下同）

寵物小組／綜合報導

澳洲一隻名叫月亮（Moon）的海豚媽媽最近生了寶寶，但小海豚卻不慎被海洋中的捕蟹網纏住死亡，牠不忍拋下自己的骨肉，便伴屍數日不願離去，獨自在珀斯（Perth）的克萊爾蒙特灣（Claremont Bay）中哀悼逝去的孩子，令當地動保人員看了都相當鼻酸。

▲▼海豚媽媽伴屍數日。（圖／翻攝自Facebook／Parks and Wildlife, Western Australia）

請繼續往下閱讀...

▲動保人員呼籲不要將廢棄物丟到海洋中。

澳洲動保機構「Western Australia’s Parks and Wildlife」9日在臉書PO出一組照片，殺死小海豚的兇手就是這個「奪命捕蟹網」，月亮媽媽才剛沉浸在得到寶寶的喜悅，想不到卻碰上這致命陷阱，小海豚後來雖然順利脫困，但已經失去了生命跡象。

PO文指出，「海豚是智商很高的動物」，月亮媽媽失去孩子後十分悲痛，所以不停在屍體旁徘徊，似乎是想喚醒自己的寶貝。動保人員目前還不會將小海豚的屍體帶走，打算讓月亮媽媽好好療傷，和孩子做最後的道別，等待適當時機再帶走小海豚。

▲▼海豚媽媽伴屍數日。（圖／翻攝自Facebook／Parks and Wildlife, Western Australia）

▲害死海豚寶寶的就是這個捕蟹網。

不少網友見到這一幕都心碎地說「海洋不該出現釣魚線、塑料等等汙染物的…」、「海豚媽媽小心翼翼的懷胎10個月生下小海豚，我們卻隨便就殺了牠」、「動物因為人類的自私和愚蠢而受苦！」「這種悲劇明明可以預防！」

事實上，除了海豚，鯨魚也是情感豐沛的動物。先前美國華盛頓州外海有一頭虎鯨媽媽，陪伴著夭折幼子7天，每天都用頭部頂著寶寶往前游，深怕孩子會沉入海底，還因為太過傷心而放棄覓食，後來體力越來越差，甚至快跟不上家族成員，一度出現落單情形，所幸後來在研究人員的照料下才恢復了健康。

關鍵字： 澳洲海豚月亮Moon伴屍Claremont Bay紐澳要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

撿到棄貓？專家一看摔下椅　「蘇格蘭野貓」世界僅剩35隻

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／「松露狗」戴嘴套眼泛淚光　網瘋傳「受虐照」真相..

影／7公斤胖橘重壓10分！雙腿浮出「肉球認證章」　..

1歲金金誤食「90公分奪命玩具」　主人心碎發文：千..

影／捕到野生大龍蝦！潛水員掀尾一看「秒放生」　15..

呆橘貓「狠踩奴才」爬窗賞小鳥　網笑翻：頭抬高一點！

柴柴眼神超有戲！鬥雞眼、死魚眼難不倒　2千人笑翻：..

新竹高鐵傳棄狗！幼犬「裹衛生紙」丟垃圾桶　她驚呼：..

爸喚把弟弟找回來！　德國狼犬下一秒…叼「貪玩汪弟」..

隔1個月又是你！　笑眼汪車窗蹦出「3度搶劫」：又見..

搬家獨留牠！忠犬米克斯「原地笑守2年」　遭舉報現居..

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大.....

「尖刺煉獄」囚禁97隻絕望鯨魚　普丁砸1.4億夏天..

最「派」柯基神配音又來啦！ 為母汪爭風吃醋笑翻百萬..

7公斤胖橘喵重壓10分鐘不走！　媽雙腿麻痺...移..

貓屁孩哈氣媽媽貓爸爆氣揍兒　網笑噴：老婆秒被撞飛X..

《倉鼠人》荒廢的鷄舍大改造 竟然變成雞雞打架爭老大

柴可兔斯貓-柴犬不領情！胖妃一秒惱羞反怒咬

【毛爸鮮食提案】寵物專屬港式蘿蔔糕！毛孩也能大口吃

【侑敏頻道】發懶的午後 兔寶們躺著吃小麥草

浪浪別哭-與毛孩分離後的傷痛讓你害怕？其實更應該勇..

帶3隻鵝寶寶去散步！「屁屁左右搖」萌翻網友：也太肥..

小海豚纏住捕蟹器亡！海豚媽徘徊海灣中「獨自伴屍」不..

搶救黑腳企鵝！保育員化身稱職「奶爸媽」　企鵝寶寶長..

愛兔遭壓「腿骨折」！盼道歉卻被對方爸爸嗆：反正遲早..

荷蘭發現3P狼！　消失140年來首次發現「定居」狼..

新竹高鐵傳棄狗！幼犬「裹衛生紙」丟垃圾桶　她驚呼：..

3天內交配8次仍失敗！　香港海洋公園熊貓館今「重新..

影／捕到野生大龍蝦！潛水員掀尾一看「秒放生」　15..

居民氣鴿子吵嗆殺吃！里長設鳥網帶頭抓　路人見牠哀嚎..

主人玩一半昏倒！　2個月幼幼小饅頭「抱手撒嬌」反應..

吳克群西門潮牌店收攤　月租42萬換特賣會上陣

快訊／松山區公寓3樓燒炭！男子「倒臥室內」命危　警..

聽廣播死囚用橡皮筋自縊　無業男仿效用電線勒斃老母被..

地下室還藏調酒吧！台北精釀啤酒餐廳　喝得到24種口..

快訊／不甩賴清德警告恐造成傷害　民進黨初選延後至5..

日職／王柏融再戰軟銀　先發第5棒擔任指定打擊

最鼓勵酒駕是強制車險非酒償險　學者評理盲濫情程度再..

王金平讚吳敦義不參選是好事　「可大公無私的啟動提名..

潮境秘密花園現蹤稀有「龍王鮋」　20年前曾出現過生..

胡偉良／習慣會決定你的財富人生

寵物動物熱門新聞

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

被胖橘重壓！雙腿浮出肉球認證章

金金誤食奪命玩具　主人心碎發文

捕到野生大龍蝦　潛水員秒丟海裡

喵皇踩奴才賞鳥　網笑：頭抬高！

柴柴鬥雞眼、死魚眼笑翻2千人！

「未開眼幼犬」遭棄高鐵垃圾桶！

狗哥聽主人命令　飛奔叼汪弟回家

隔了1個月...汪車窗蹦出3度..

棄養汪原地守2年　現居收容所！

住雞舍隔壁！小狗學雞叫卡痰破音

阿金趁紅燈「換主人」上隔壁機車

夜市買排骨酥驚見「貓奴神器」！

潛水遇鯊魚噬腿　超級大口慘縫5..

讀者迴響

熱門新聞

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

被胖橘重壓！雙腿浮出肉球認證章

金金誤食奪命玩具　主人心碎發文

捕到野生大龍蝦　潛水員秒丟海裡

喵皇踩奴才賞鳥　網笑：頭抬高！

柴柴鬥雞眼、死魚眼笑翻2千人！

「未開眼幼犬」遭棄高鐵垃圾桶！

狗哥聽主人命令　飛奔叼汪弟回家

隔了1個月...汪車窗蹦出3度..

棄養汪原地守2年　現居收容所！

住雞舍隔壁！小狗學雞叫卡痰破音

阿金趁紅燈「換主人」上隔壁機車

夜市買排骨酥驚見「貓奴神器」！

潛水遇鯊魚噬腿　超級大口慘縫5..

助教上課打瞌睡！老師心疼別吵醒

最新影片

更多

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

「尖刺煉獄」囚禁97隻絕望鯨魚　普丁砸1.4億夏天野放終能回家

最「派」柯基神配音又來啦！ 為母汪爭風吃醋笑翻百萬網友

7公斤胖橘喵重壓10分鐘不走！　媽雙腿麻痺...移開見「愛的認證章」

貓屁孩哈氣媽媽貓爸爆氣揍兒　網笑噴：老婆秒被撞飛XD

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面