客廳炸翻...兇手關籠傲嘟嘟：它先開始的！　堅定臉萌暈網友

▲狗狗把客廳弄得一團糟。（圖／網友蔡小真授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

幼犬精力無窮！住在台中市烏日的虎斑狗兆來把家裡炸翻，客廳散落滿滿的衛生紙屑，就連藍白拖都咬到剩半雙，氣得馬麻將牠關緊閉處理。但籠子裡的兆來卻毫無悔過之意，眼神堅定的看著垃圾桶彷彿在說，「是它先開始的」，逗趣又認真的表情瞬間萌暈千名網友。

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▲關籠出來之後秒睡。

飼主蔡小真表示，年紀大約7個月的兆來原本是隻流浪狗，出沒在老公的公司附近，依靠好心人的餵食度日，毛髮髒亂、生活環境極差，於心不忍才南下帶牠驅蟲打預防針，「但會收編牠完全是個意外」。

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▲兆來小時候的樣子。



蔡小真說，家裡已經養2隻臘腸和1隻黑台灣犬，原本鐵了心，打算之後要原放兆來，但回到家幫牠擦澡，發現狗狗的左後腳掌比右後腳掌小，跟獸醫反應才知道是股關節骨折，就這樣安排開刀治療，默默的成為家裡的新成員。

▲兆來常跟著爸拔去公司上班。

個性活潑的兆來經常陪爸拔到公司上班，深受同事和老闆的喜愛，大家在工作時，都會跑到一旁的曬太陽睡覺，還會把頭插進土裡玩，如果沒上班在家就會搗蛋。「這天我上樓看到客廳，就發現這孩子把垃圾桶打翻，裡面的東西全部咬出來，還把拖鞋給我咬爛！」蔡小真雖然生氣，但看到兆來關進籠子露出無辜的臉，又心疼又好笑，只好邊罵邊收拾，過沒多久就放狗出來。

▲兆來賴在飼料桶旁邊懶洋洋吃飯。



蔡小真事後將客廳的慘況和兇手照一併分享到網路，許多網友都被兆來的模樣萌翻，紛紛留言幫求情，「垃圾桶自爆啊！」、「都是衛生紙先動手的！」、「汪：我今天從垃圾桶手中捍衛了我們家」、「兇手長得好可愛，原諒牠啦XD」、「一定是衛生紙先惹牠的」。

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