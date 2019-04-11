對媽哈氣！貓爸爆走「炸毛揍逆子」　網笑噴：老婆秒被撞飛XD

寵物小組／綜合報導

誰都不能對我女人動手！微博用戶「夏威夷陽光沙灘肥婆」日前分享一段爸爸教訓兒子的短片，這天美國短毛貓老鐵趴在貓砂盆，突然對經過的貓媽油條低吼哈氣，逆子行徑全被一旁的爸爸撞見，氣得牠馬上衝過來揍兒子，炸毛爆打一番，霸氣舉動讓無數網友笑翻。

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▲貓爸爸衝出來爆打兒子。



影片中可以看到，老鐵趴在貓砂盆休息，剛好貓媽經過，莫名其妙就被低吼哈氣。身為妻奴的貓爸包子一個華麗轉身，從鏡頭外面衝出來，氣得尾巴炸毛，還不小心撞飛老婆，狂揮貓拳爆打兒子，似乎在教導孩子要尊重媽媽的模樣相當好笑。

▲貓媽媽油條（左圖）和貓爸爸包子（右圖）。（圖／翻攝自夏威夷陽光沙灘肥婆微博，下同）



這段逗趣的影片分享出來，立馬登上當天的熱搜榜，吸引近萬次的關看數，飼主也在微博解釋，老鐵是朋友家生的小貓，當天是她過年回鄉看親戚，把貓送回貓爸媽那邊暫住，「鐵鐵從小就被抱走，已经不認識爸媽，所以才會出現影片的畫面」。

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▲動手打媽媽的小貓老鐵。



許多網友看完影片之後紛紛笑說，「媽媽被撞飛表示無辜XD」、「老子的女人，你也敢動手！看我不打死你」、「所以說孩子要敬老尊賢」、「爸爸教訓逆子XD」、「哈哈哈哈好療癒喔」、「兒子：我想便便還要挨揍...」。

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