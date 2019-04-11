喵星人的世界好難懂！　獸醫師教你搞懂「貓皇內心戲」

▲可愛的貓咪總有難以理解的行為。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



生活中心／綜合報導

「幹嘛一直看著窗外叫？」、「牠為什麼半夜要亂衝」、「我家的貓怎麼都不理人」養貓的你也有類似的疑惑嗎？不用擔心是只有自己不了解，其實很多人都覺得喵星人的世界好難懂，《姐姐不解事》將於11日晚間9點在《ETtoday姊妹雲》直播「鏟屎官照過來搞懂貓皇內心戲」，由楊千霈主持，邀請眾多飼主來分享自己遇過的貓咪奇怪行為，東森寵物雲通化店店長Kenny也會帶著毛毛店長minimi出席，並請到楊靜宇醫師來幫大家解答疑惑！

▼楊千霈和她的愛貓。（圖／ETtoday，下同。）



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金吉拉好有特色、加菲貓好可愛、緬因貓好大隻超帥？其實特別品種的貓咪照顧起來更加辛苦，飼主需要的知識更多，本次的來賓也會分享照顧這些貓咪的甘苦談，楊醫師也會給專業的建議，如果你也有想要養特別的貓咪，不妨先聽看看前輩的經驗吧！

▼琳妲與逗逗。

▼酷炫與皮皮。

▼楊晨熙與小菲緹。



每隻貓咪都是寶，相信許多貓奴的手機裡都滿滿的貓咪照片、影片吧，朝夕相處也不忘補捉超萌有趣的可愛鏡頭，直播中多位飼主也會分享自家貓貓的可愛影片，超療癒的談心時間溫暖你的心！

▼東森寵物雲通化店店長Kenny和店貓Minimi。

其實養貓咪不難，不過要講究也可以很講究，除了飼料、罐罐和貓砂，你知道還可以給貓咪什麼嗎？為了響應4月4日台灣貓節，東森寵物雲新莊店特別尋找眾多貓咪生活所需的優質用品，無論是吃的、玩的都面面俱到，也從現在開始進行為期2個月的「貓奴好物BUY」大特價，寵愛貓咪的你千萬不要錯過喔！

▼寵物雲新莊店歡慶貓節，眾多精選商品大特價。

播吧同步直播網址：https://boba.ettoday.net/videonews/148620