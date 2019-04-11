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柴柴主動討摸！摸頭露出「謎之笑」狂嚶　媽錯亂：女人好難懂

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記者闕雁琳／採訪報導

柴柴心，海底針！住在新北市的柴犬Mua吉這天走到沙發用頭頂馬麻的手，主動想要討摸。好笑的是，當馬麻Audrey Chen伸手摸頭的時候，Mua吉像是被搔到敏感點，突然露白牙狂嚶，一臉又愛又恨，「謎之表情」讓她當場錯亂，忍不住笑翻直呼，「女人好難懂」。

▲▼柴柴主動討摸！「表情障礙」露牙狂嚶　媽笑：到底舒不舒服？（圖／網友Audrey Chen授權提供）

▲柴犬Mua吉主動找馬麻討摸露出謎之表情。（圖／網友Audrey Chen授權提供，下同）

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▲▼柴柴主動討摸！「表情障礙」露牙狂嚶　媽笑：到底舒不舒服？（圖／網友Audrey Chen授權提供）

▲柴柴想討摸就會主動翹屁股。

飼主Audrey Chen笑說，2歲的Mua吉平常個性聽話撒嬌，有時候想要討摸就會把屁股翹高，「這天是我在看電視，牠就默默走過來，用頭頂我的手要摸摸，不摸還不行欸一直用鼻子頂手，結果一摸給我發出這種奇妙的聲音」，讓她又無奈又好笑，不知道Mua想表達什麼，到底是舒服還是不舒服？

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▲▼柴柴主動討摸！「表情障礙」露牙狂嚶　媽笑：到底舒不舒服？（圖／網友Audrey Chen授權提供）

▲Mua吉是家人心中的小公主。

事後這段逗趣影片分享到「柴犬大學下課10分鐘」，許多網友看完紛紛笑說，「舒服的聲音嗎？」、「這聲音...真美妙」、「別人是鼻腔共鳴，她是頭腔共鳴」、「可以拍牙膏廣告了～牙齒好白喔」、「爽到小鼻子都皺起來」、「怎麼好像很多柴犬都有情緒表達障礙」、「我們家女鵝也是餒！來討摸，摸一摸就亮牙了？主人滿頭問號」。

更多精彩影音：

關鍵字： 柴犬討摸表情障礙露牙舒服

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