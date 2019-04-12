花300元遊動物園竟觀賞「塑膠薄膜」　網傻眼：連請工讀生都懶？

▲印製有動物圖案的塑膠薄膜被掛在樹上。（圖／翻攝自微博）



大陸中心／綜合報導

大陸有一名網友近日前往江蘇灌雲縣大伊山旅遊經濟區遊玩，原本已經興奮地買了門票準備進去看野生動物、大飽眼福，沒想到爬上山後卻看到一片片掛在樹上、印製著各種不同動物的「塑膠薄膜」，讓他相當傻眼。

據《北京時間》報導，該網友於9日在微博上發文寫道，「在江蘇灌雲縣大伊山旅遊經濟區花了60元人民幣（約新台幣300元）的門票看到了滿山的野生動物。」而附上的照片顯示，這些「野生動物」是被印在塑膠薄膜上後被綁在樹上的，這4片塑膠薄膜分別是龍、老虎、黃牛和公雞。

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▲4片塑膠薄膜分別是「龍、老虎、黃牛和公雞」。（圖／翻攝自微博）



該景區工作人員於10日出面回應此事表示，這些印有動物的塑膠薄膜是景區在元旦春節期舉辦3D燈展時所遺留下來的，「當時有燈光，老虎是可以動的，後來可能因為景區的後續處理作業不完善，沒能及時拆除完，才會遺留這些塑膠薄膜，但現在已經全數拆完了。」工作人員也補充，景區是以佛文化為主的，主要是讓遊客們欣賞自然風光和敬香拜佛。

這些照片在微博曝光後，讓不少網友不禁笑了出來，紛紛回應道「太令人傻眼了吧」、「現在連請工讀生都懶啦？」、「太扯了！」、「不擇手段的業者」、「這真的太坑啦」，甚至還有網友回應道，「既然是以佛文化為主的，為什麼還要收門票？真正的佛家是不在乎金錢的！」