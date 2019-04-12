以食物誘惑袋鼠合拍　你的「好意」成為害死牠的關鍵

▲澳洲幸運灣(Lucky Bay)上慵懶的袋鼠 。（圖／翻攝自Twitter／Australia）

國際中心／綜合報導

幸運灣(Lucky Bay)有澳洲最潔白的海灘之稱，座落於西澳的南海岸，每年吸引至少18萬名觀光客前往，而吸引遊客的焦點不只是因它擁有放鬆身心、舒緩壓力的天然環境，還有可與成群的袋鼠親身共處聞名。不過，澳洲野生動物單位日前表示，遊客與袋鼠自拍和餵食牠們，這些「好意」有可能害死袋鼠。

據《ABC News》報導，幸運灣位於澳洲伯斯（Perth）以南770公里，根據統計，相較去年，今年有望超過20萬名遊客前往，儘管遊客人數不斷增加，但袋鼠們似乎並不害怕人類，反而更樂於與民眾互動，而讓「與袋鼠自拍」成為觀光客眼中，到達幸運灣必做的「要事」。

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西澳生物多樣性、保護區和景點部門人員休斯（Ian Hughes）表示，這些袋鼠不是該地的旅遊景點，而是牠們本來就在這裡，這裡就是牠們的棲息地。休斯指出，當地袋鼠已經能夠與人類相當親近，即使不用食物誘惑牠們，牠們也能主動與民眾拍照，使用食物誘惑，反而讓牠們的身體出現問題。

野生動物復育員琳恩．基德（Lynn Kidd）表示，遊客們並不知道人類的許多食物，極有可能危及袋鼠的生命，例如香蕉會使袋鼠肚子絞痛，扭曲牠們的腸道，彷彿讓牠們遭受地獄之門，甚至喪命。

休斯指出，像是遊客們最愛餵食的巧克力、麵包和加工食品，容易導致袋鼠變得過胖，最後如同人類一般，出現肝臟等器官問題。

澳洲野生動物單位日前已在幸運灣內張貼告示牌，遊客若以人類食物餵食袋鼠，將有害袋鼠身心健康，並且餵食者可能遭罰最高1000澳幣（約台幣2萬2000元）罰款。