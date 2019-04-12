大哥罩的！收容人餵奶貓被融化　台東「獄貓」明起開放領養

▲收容人替小貓催尿。（圖／台東泰源技訓所提供，下同）



寵物小組／綜合報導

台東泰源技能訓練所首創全國矯正機關之先，由流浪貓入所陪伴收容人，透過和動物相處，讓他們體會生命成長的意義，親手將奶貓拉拔長大。而這些大哥罩的20隻「獄貓」即將開放認養，13-14日將於台東市鐵花村人行步道區舉辦認養活動。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

▲泰源技訓所收容人學習照顧流浪貓。



收容人阿輝保育員因毒品案判刑15年入監原個性偏激、閉塞，與社會脫節的成見，參與照顧貓咪相處後，容易與人相處更有耐心愛心，參與流浪貓照顧放開心靈改變，阿輝更期望更多的流浪貓咪能有社會善心人士伸出援手幫忙，也希望自己擁有屬於自己幸福的家。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

泰源技能訓練所收容人照顧收容流浪貓，已有20隻由機關同仁認養，本著尊重生命，提供流浪貓更好環境與不一樣明天，首次舉辦社會大眾認養活動，於108年4月13、14日09：00~17：00時在台東市鐵花村人行步道區，與台東縣政府交通及觀光發展處、台東縣動物防疫所、社團法人台東縣關懷生命協會及心語動物醫院合作辦理「獄見貓喵‧遇見愛」認養活動。

▲收容人阿輝餵小奶貓喝奶。

泰源技能訓練所表示，此次認養活動，讓社會大眾看見貓咪和收容人的改變；並協助解決流浪貓的問題，使收容人與流浪貓相互重生，成為彼此互相扶持的夥伴關係，脫胎換骨，重拾生命價值，讓社會看見收容人改變，協助更生人賦歸社會。

更多精彩影音：