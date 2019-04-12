媽，救我！胖三花跳桌「魔鬼滑步」落地　辦公室靜默3秒笑爛

▲貓咪葉太媚跳上桌子沒取好距離，掙扎幾秒慘摔落地。（圖／奇諾貓旅館-晴空貓宿粉專提供，下同）

寵物小組／採訪報導

高高在上的貓皇也有失誤的一天！台中一間貓咪旅館的喵台柱「葉太媚」從小少根筋，走路只顧前腳先踏上，常常距離估錯摔倒。這天辦公室的夥伴正在努力工作，突然間聽到巨大東西碰撞的聲響，轉頭一看就發現葉太媚又綜藝摔，逗趣的畫面讓大家靜默3秒，忍不住捧腹笑翻。

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▲▼葉太媚平常生活在貓旅館。

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飼主葉宜晴笑說，太媚從小的個性就比較憨厚，走路只顧前腳不顧後腳，常常會出搥。「畫面中是我們貓旅館的辦公室，辦公室裡一共有3貓1狗，店裡每一隻毛孩都相處融洽，太媚是從外勞那裡救回來，狗狗叫葉娃娃，已經高齡10歲，對每隻貓咪都非常關心，牠看到太媚摔下來也是第一個衝去關心。」

▲▼前腳踏上，後腳卻不知道要踩哪裡。



養貓經驗累積將近30年的葉宜晴，對貓咪的心理及行為學相當感興趣，因此來店裡住宿的貓咪都是親手照顧，會依照每一隻貓咪的個性，調整的與牠們相處的模式，上班的時候也會把帶上家裡的貓咪，「平常是太媚和娃娃住在辦公室，另外2隻貓跟著我一起上下班」，上班雖然勞累，但能和寵物相處在一起讓她感到滿足又刺激，加上還有太媚這個開心果，工作中也多了許多小趣事。

▲▼葉太媚和10歲的狗姐姐「娃娃」。

這段影片分享到「貓咪也瘋狂俱樂部」之後，許多網友看到葉太媚的糗樣紛紛笑說，「狗狗好貼心，馬上出來關心，就你們人類最壞了只會大笑」、「喵：媽，快救我！」、「是太胖還是桌子打蠟？」、「安慰一下嘛」、「人類好壞，只顧著先笑，還不快救駕」、「嘴角忍不住失守」。

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