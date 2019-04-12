被抓包！「米腸狗」咬衛生紙翻肚求饒　網萌暈：牠被帶壞的

▲汪：馬麻不要生氣嘛～人家不是故意的！（圖／有點毛毛的／Xinru Qiu提供）

寵物小組／綜合報導

毛小孩做錯事只要露出招牌無辜臉，就讓飼主罵不下去。日前有名網友分享一組照片，這天家裡的臘腸狗Dogi趁沒人注意的時候，使壞咬爛一整包衛生紙，正當他開始訓話時，Dogi馬上躺在地板，肥肥短短的身體瞬間變成米腸，開啟賣萌模式，瞬間融化無數人！

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▲臘腸狗咬衛生紙當場被抓包。



飼主Xinru Qiu日前在臉書公開社團「有點毛毛的」po文寫道，「被害人：衛生紙，嫌犯：Dogi，嫌犯說不是牠幹的，各位你們的看法是...」只見畫面中一隻胖嘟嘟的臘腸狗坐在案發現場，緊張的把耳朵後收，咬著衛生紙搖尾巴求饒，看到飼主沒有反應，馬上躺在地板翻肚彷彿在說，「不要生氣嘛～人家是無辜的」，大決開下去立馬讓馬麻氣消。

許多網友看到狗狗的表情，紛紛被萌暈幫求情，「被告有真摯笑容且有悔意，無罪！下一個」、「天氣太熱，衛生紙自己爆炸的，這很正常」、「是衛生紙先動手的！」、「這隻是阿嬤養的齁」、「一定是靈異事件，面紙忽然在空中爆裂，牠嚇倒在地上打滾」、「衛生紙不乖，Dogi拿它沒輒」、「跟家裡廁所垃圾桶一樣衛生紙都會自己炸出來」。

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