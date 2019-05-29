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散步巧遇美容師　西施犬「驚恐瞪大眼」：夭壽你怎麼在這？

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▲▼散步巧遇美容師　西施犬「驚恐瞪大眼」：夭壽你怎麼在這？（圖／翻攝自Imgur:Eh7a1J5）

▲這隻西施犬是美容院的常客。（圖／翻攝自Imgur:Eh7a1J5，下同）

寵物小組／綜合報導

冤家路窄，出門相遇的到！國外有名美容師日前分享一張神之爆笑的照片，這天她出門巧遇平常來店裡洗澡的西施犬。狗狗一看到是「最熟悉的陌生人」立馬嚇到瞪大眼睛，滿臉驚恐的愣在原地，生動的崩潰表情笑翻70萬網友。

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▲▼散步巧遇美容師　西施犬「驚恐瞪大眼」：夭壽你怎麼在這？（圖／翻攝自Reddit:Dragynwing）

▲汪：你...你怎麼在這裡！

美容師日前在網路論壇Imgur分享這張照片並幽默的寫道，「我昨天在外面遇見寵物美容店中最喜歡的狗狗，但牠看起來似乎很驚訝，我怎麼不是24小時住在美容院」，畫面中，飼主牽著身穿毛衣的西施犬，牠轉頭看向左側時，突然發現美容師的存在，嘴巴嚇得張開，一臉彷彿在說，「夭壽喔～你怎麼在這裡？」劇烈的反應有夠可愛。

▲▼散步巧遇美容師　西施犬「驚恐瞪大眼」：夭壽你怎麼在這？（圖／翻攝自Imgur:Eh7a1J5）

▲狗狗平常的笑容超燦爛。

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照片貼出來之後短短2天已經吸引70萬人的按讚次數，許多網友看完紛紛笑說，「畢業隔天染頭髮遇到教官的概念」、「這表情是怎麼一回事」、「很像我的學生在校外看到我的表情」、「心裡的驚恐全部寫在臉上」、「瞬間笑爆XD」、「狗狗心裡逐漸被烏雲蓋過」、「示範如何一秒讓散步的好心情消失」。

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關鍵字： 西施犬美容師散步驚恐巧遇

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