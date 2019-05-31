公園撞見烏鴉無聊的一面　網友萌噴鼻血：牠看起來超開心

▲網友拍下烏鴉用公園自行車格，自己找樂子的畫面。（圖／翻攝自推特／@issim0813）

寵物小組／綜合報導

台灣不常見到烏鴉，一般人對烏鴉的印象，就是叫聲很不吉利的鳥兒。事實上，烏鴉是最聰明的動物之一，智商高到勝過人類小孩，比如新喀里多尼亞的烏鴉會把核桃放在馬路上，等車輛經過輾壓後再去撿拾可以吃的果實。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

日本街頭常可看到烏鴉，有一位網友在推特分享自己在公園意外拍下烏鴉「無聊的一面」，只見牠用停放自行車的格子，一跳一跳的前進，就像在玩跳格子一樣開心，可愛畫面也讓人忍不住笑了。

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這段影片在推特瘋傳，甚至釣出不少網友也有珍藏的烏鴉不為人知的一面，有懶得飛，硬要用走路過馬路的影片，還有就是要橫著走路的烏鴉。只能說，烏鴉真的是非常懂得找樂子的生物。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）





▲烏鴉一跳一跳玩格子的樣子，網友大呼超可愛。



赤信号の時ちゃんと止まってて青信号になってちゃんと渡るカラスが以前いましてね pic.twitter.com/7m85Qwxt9f — DJたくみP (@takumi1993) 2019年4月29日

▲就是不想用飛的。