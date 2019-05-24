麻吉去世汪不吃不睡…直到主人送上這一咖　牠才願意笑了

▲Rocky和Spencer是彼此最要好的朋友。（圖／翻攝自Facebook／Beth Fisher）

寵物小組／綜合報導

有養過狗的人都知道，汪星人是最重情重義的生物，只要認定了是牠們的夥伴，就永遠不會改變，美國兩隻狗狗Spencer和Rocky是彼此最要好的朋友，牠們同時被主人領養，非但沒有爭風吃醋，還每天形影不離，總是黏在一起。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

主人貝絲（Beth Fisher）說，Spencer和Rocky會搶著用同一個碗吃飯，睡覺也睡在一起，就連出門散步也不會離開彼此的視線，但此情此景在Rocky被診斷出罹癌、驟逝之後，就再也看不見了。

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▲牠們吃飯、睡覺、散步都形影不離。



失去Rocky的Spencer吃不下也睡不著，整天盯著空蕩蕩的屋子哀鳴、就像是在想念老朋友一樣，貝絲也非常難過，絞盡腦汁思考該怎麼幫助牠走出悲傷，直到有一天，貝絲的爸爸送了Spencer一個禮物，是一個上面印著Rocky笑臉的抱枕。

神奇的是，Rocky一看到那個抱枕，就叼著回到睡窩，然後就抱著枕頭安心睡著了，或許Rocky還需要一點時間，不過有全家人的愛陪牠一起度過，巨大的悲傷也會有過去的時候。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲見到去世麻吉的臉，Rocky終於可以安心睡覺了。