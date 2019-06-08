小龍蝦右螯夾0.38！認真在紙上「寫6數字」　網笑：報明牌嗎？

寵物小組／綜合報導

這樣的才藝你有看過嗎？抖音APP用戶「18695000718II」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻活繃亂跳的小龍蝦這天居然用右螯夾起0.38原子筆，並且在空白紙上認真寫出6個數字，影片曝光後引發網友熱議，有網友還打趣笑說，「這在報明牌嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

網友You Shan日前在臉書公開社團PO出這段影片，並以小龍蝦的口吻說道，「這年頭不學一點才藝，沒辦法生存下去！」畫面中可以看到，小龍蝦把原子筆夾起來，接著在紙上開始寫些東西；只見牠一共從數字1寫到6，最後似乎還想繼續寫下去，但寫到一半畫面就消失了。

▲小龍蝦拿起原子筆在紙上寫數字。（圖／翻攝自抖音APP用戶「18695000718II」）

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▲小龍蝦似乎還想繼續寫下去。（圖／翻攝自抖音APP用戶「18695000718II」）

這段影片不到一小時就湧入200名網友按讚，對於小龍蝦寫數字有人笑說，「果然是隻好蝦」、「厲害的蝦蝦」、「難道說是間諜龍蝦！」、「再把牠練會寫A、B、C、D...就可以帶去達人秀表演」；也有人認為「認真就輸了」、「手在旁邊扶著好假」、「有種拿遠點拍啊」、「筆後有人在控制」、「不要玩食物」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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