雨天幫狗穿雨衣！短腿小黃帽探頭看風景　「維尼臉」萌暈騎士

▲鬆獅犬被包上雨衣，看起來超像小熊維尼。（圖／有點毛毛的提供／Angel耍廢粉絲團）

寵物小組／綜合報導

飼主的巧思沒有極限！日前有名飼主分享一組神之可愛的照片，這天她要帶著家裡的鬆獅犬Angel出門放風，由於近日陰雨綿綿，於是她買了一件雨衣幫狗狗穿上。只見Angel全身被黃色雨衣包裹，遠遠看就像是小熊維尼，笑著看風景的模樣融化無數人。

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飼主愛麗娜日前在臉書公開社團「有點毛毛的」分享照片並寫道，「下雨天穿雨衣不是很正常嗎？為什麼大家眼光都盯著我們看？有哪裡不一樣嗎？」只見Angel穿上兒童雨衣，圓滾滾的狗頭戴上黃色帽子，捲起袖子露出短短的四肢，坐在腳踏墊上看風景的笑臉有夠可愛。

▲Angel的配合度超高背玩偶也沒問題。

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照片分享出來之後，許多網友看完都被Angel萌萌的穿著給融化，紛紛留言笑說，「好無辜的表情」、「載了一隻熊」、「 太可愛了忍不住多看幾眼」、「因為太可愛想抱緊處理」、「制定的雨衣真適合呢」、「工讀生快點出來！」、「超可愛的啦，像幫小熊穿衣服」、「頭大身體短超療癒～」。