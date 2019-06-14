加油！不要再來！　綠蠵龜「古木」順利「龜」鄉悠遊大海

記者游芳男／宜蘭報導

「加油！加油！不要再來！」4月16日誤闖宜蘭東澳粉鳥林定置漁網的綠蠵龜「古木」，因虛弱，由海大照養近兩個月，海龜恢復狀況良好，14日在宜蘭縣長林姿妙與岳明國小師生們鼓勵與祝福下，海龜重回大海。

▲▼在眾人祝福下，綠蠵龜「古木」順利「龜」鄉悠遊大海。（圖／宜蘭農業處提供，下同）

宜縣府表示，4月16日接獲東澳粉鳥林安檢所通報，漁民在東澳粉鳥林附近海域定置漁網作業時，發現一隻誤入漁網的綠蠵龜，隨即通報海巡單位。發現時，牠的身體外觀無明顯外傷，但精神不佳且虛弱，縣府人員會同海洋大學海龜研究室團隊到場初步檢傷後，由海大帶回檢查與照養觀察。

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經近兩個月的照養，這隻長75.8公分、寬67.2公分，重54.7公斤，取名為「古木」的綠蠵龜，專業評估確認健康狀況已可野放。

14日除野放海龜外，蘇澳鎮岳明國小學生也演出校園行動劇，以日前拾獲海漂相機的真實故事，經由精心設計的布袋戲偶劇結合海漂垃圾製作的道具，傳達垃圾對海洋造成的破壞，並希望藉由此劇喚起大家重視海洋保育。

林姿妙強調，海洋生態亟需大家的關懷，也亟待共同攜手維護，她呼籲民眾從生活中作起，平日減少產生塑膠垃圾，以行動支持海洋永續環境及生態多樣性。

宜縣府指出，野放有賴海岸巡護與照護支援的海巡署弟兄們、國立臺灣海洋大學程一駿老師及實驗室團隊，以及臺灣大學附設動物醫院專業醫療團隊等單位通力合作，才能讓每隻受傷的海龜，得以順利「龜」鄉悠遊大海。