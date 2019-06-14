ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

加油！不要再來！　綠蠵龜「古木」順利「龜」鄉悠遊大海

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

記者游芳男／宜蘭報導

「加油！加油！不要再來！」4月16日誤闖宜蘭東澳粉鳥林定置漁網的綠蠵龜「古木」，因虛弱，由海大照養近兩個月，海龜恢復狀況良好，14日在宜蘭縣長林姿妙與岳明國小師生們鼓勵與祝福下，海龜重回大海。

▲▼在眾人祝福下，綠蠵龜「古木」順利「龜」鄉悠遊大海。（圖／宜蘭農業處提供，下同）

▲▼在眾人祝福下，綠蠵龜「古木」順利「龜」鄉悠遊大海。（圖／宜蘭農業處提供，下同）

宜縣府表示，4月16日接獲東澳粉鳥林安檢所通報，漁民在東澳粉鳥林附近海域定置漁網作業時，發現一隻誤入漁網的綠蠵龜，隨即通報海巡單位。發現時，牠的身體外觀無明顯外傷，但精神不佳且虛弱，縣府人員會同海洋大學海龜研究室團隊到場初步檢傷後，由海大帶回檢查與照養觀察。

請繼續往下閱讀...

▲▼在眾人祝福下，綠蠵龜「古木」順利「龜」鄉悠遊大海。（圖／宜蘭農業處提供，下同）

▲▼在眾人祝福下，綠蠵龜「古木」順利「龜」鄉悠遊大海。（圖／宜蘭農業處提供，下同）

經近兩個月的照養，這隻長75.8公分、寬67.2公分，重54.7公斤，取名為「古木」的綠蠵龜，專業評估確認健康狀況已可野放。

14日除野放海龜外，蘇澳鎮岳明國小學生也演出校園行動劇，以日前拾獲海漂相機的真實故事，經由精心設計的布袋戲偶劇結合海漂垃圾製作的道具，傳達垃圾對海洋造成的破壞，並希望藉由此劇喚起大家重視海洋保育。

林姿妙強調，海洋生態亟需大家的關懷，也亟待共同攜手維護，她呼籲民眾從生活中作起，平日減少產生塑膠垃圾，以行動支持海洋永續環境及生態多樣性。

宜縣府指出，野放有賴海岸巡護與照護支援的海巡署弟兄們、國立臺灣海洋大學程一駿老師及實驗室團隊，以及臺灣大學附設動物醫院專業醫療團隊等單位通力合作，才能讓每隻受傷的海龜，得以順利「龜」鄉悠遊大海。

關鍵字： 宜蘭綠蠵龜野放

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

狗派出門買東西卻帶回濕透小病貓　從此開啟貓奴生活狂..

兄弟姐妹都有家了...萌幼幼卻即將送進狗場　她嘆：..

13歲老黑送養按讚個位數...3年來努力活著　爸：..

淡定獒半夜突對門狂吠　她耳邊傳女人喊「讓我進去！」

影／神奇召喚術！伸手凹2下「萌Q生物」塞滿手掌　上..

美洲豹遭7狗追咬入樹林！　奮力反擊仍無力倒血泊亡

絕美毛保姆「不讓奴才碰寶寶」　爸無奈：孩子你生的？

影／每隔2小時衝回家餵奶！客驚「怎麼沒狗味」　運將..

影／半癱盲汪躺路邊整晚淋雨　嗚咽眨眼「想看恩人」…..

3年祖孫情沒變！　阿嬤同位置「黑髮→白髮」把小狗餵..

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝..

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一..

白汪相隔5個月沒見初戀女友　歐告「超進化」牠嚇呆：..

聰明黃金被「神隊友」狂餵食　坐著不漏接：我還吃得下..

貪玩主人幫萌寵自製「障礙賽道」 蜜袋鼯45秒達標加..

吹蠟燭新招！饅頭貓許完願運功 快狠準絕學「喵雲掌」..

貓貓用肉墊「敲鋼琴」表演神曲　下秒頭饋鍵盤：人家累..

散步遇寵物豬！二哈激動狂飛撲　掙扎伸腳腳...網歪..

喵設計師「雙手狂啪」眼神專注　30秒後...奴才獲..

萌喵夾魚乾狂嗑發出清脆「卡滋聲」　網讚：這吃播很可..

飼主自製障礙賽道！蜜袋鼯萌臉狂奔　「跳傘找媽」45..

貓咪霸佔機車惡行遭PO網　萌喊一聲「啊」網全淪陷：..

椅上都是屑屑！媽氣瘋蛋糕被吃掉　黑汪叼玩具謝罪：用..

不能欺負哥哥！屁孩汪改用「趴的」挑釁　媽傻眼：出頭..

喵星人半夜變回「真身」被抓包　嚇到心虛「兩腿狂跳」..

浣熊「少爺躺姿」挑食只吃櫻桃　其它聞一聞「全丟外野..

烘完暖暖的！整坨小奶貓擠洗衣籃睡翻　還有隱藏版驚喜

礁溪貓1分狂做55下「仰臥起坐」　減肥動作笑翻網：..

雨天出門去！萌鬆獅「囧臉趴趴走」　網歪樓：雨衣是X..

射箭世錦賽／ 雷千瑩個人賽16日碰世界第1爭金　女..

「他不愛高雄」　黃光芹：韓國瑜2月就想選總統

中職／贏了薪資仲裁要請客！陳子豪：還沒拿到錢啊

命理師曝阿翔一時迷失　與老婆Grace「婚姻線牽緊..

李銘順愛范文芳19年不變「飛澳甜度假」　貼心訂5歲..

游泳圈難減！專家教「這樣運動狂鏟肉」...你也是肥..

胡偉良／你所不知道的20項日本 「老後破產」現象（..

18歲女大生擁7乾爹「每月進帳近200萬」　記者臥..

穿熱褲晃白皙長腿！超辣「女老師」這樣上課…結局神反..

不斷更新／尼克斯對抗施子謙　Lamigo、統一先發..

寵物動物熱門新聞

狗派撿到小病貓　從此開啟貓奴生..

幼幼即將進狗場　她嘆：我盡力了

13歲老黑送養碰壁　最後安靜離..

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超..

伸手召喚超萌生物　網驚：超難養

豹遭7狗圍咬　奮力反擊仍倒血泊..

毛保姆不讓奴才碰寶寶　奴才超無..

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9..

半癱盲汪垂死　嗚咽眨眼想看恩人

3年祖孫情！嬤黑髮→白髮把小狗..

二哈散步見大隻佬　網留言超邪惡

浪浪飼料莫名消失　她見兇手嚇到

2貓叼走異色小喵　網：沒抱錯嗎

被背上的鳥嚇瘋　小河馬哭找媽媽

讀者迴響

熱門新聞

狗派撿到小病貓　從此開啟貓奴生..

幼幼即將進狗場　她嘆：我盡力了

13歲老黑送養碰壁　最後安靜離..

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超..

伸手召喚超萌生物　網驚：超難養

豹遭7狗圍咬　奮力反擊仍倒血泊..

毛保姆不讓奴才碰寶寶　奴才超無..

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9..

半癱盲汪垂死　嗚咽眨眼想看恩人

3年祖孫情！嬤黑髮→白髮把小狗..

二哈散步見大隻佬　網留言超邪惡

浪浪飼料莫名消失　她見兇手嚇到

2貓叼走異色小喵　網：沒抱錯嗎

被背上的鳥嚇瘋　小河馬哭找媽媽

小萌汪偷走假牙　轉頭露完美燦笑

最新影片

更多

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一半咧？

白汪相隔5個月沒見初戀女友　歐告「超進化」牠嚇呆：妳變了

聰明黃金被「神隊友」狂餵食　坐著不漏接：我還吃得下！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面