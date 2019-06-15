世界最噁動物園曝光！「食物臭酸+垃圾堆爆籠」如煉獄　牠們心碎：只能等死

▲這間迷你動物園位在印尼雅加達戰略陸軍司令部的院子裡。（圖／翻攝自gaskeun ‏推特，下同。）

國際中心／綜合報導



在全球提倡動物保育的背景下，尊重萬物生命的理念漸漸深植人心，但卻有一間隱藏的「動物煉獄」心碎曝光，印尼有間動物園的環境不僅髒亂，就連飼料都已臭酸，無助的動物被困在籠裡或棄於原地，眼神彷彿透露出只能「默默等死」的絕望，內布照片曝光後，不但引發國際間的憤怒，相關單位也高度關注。

綜合外媒報導，這間迷你型動物園就位在印尼雅加達戰略陸軍司令部的院子裡，照片中可以看到垃圾堆滿猴籠；鱷魚池長滿青苔，疑似被重金屬汙染，旁邊還可看見被丟棄的飲料杯，整座池子變成綠油油一片，火雞籠內的飼料早已臭酸不知多久的時間，動物們只能在如此不堪的環境裡掙扎。

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▲飼料臭酸已久。

殘害動物的照片後來被曝光在社群媒體上，更被世界自然基金會(WWF)印尼分部轉發，動物福利組織(Garda Satwa Indonesia)也馬上與印尼政府聯絡，希望可以馬上進行動物園清潔工作。

▲鱷魚池水變成綠油油一片。

據了解，雖然司令部官方承認照片所在地點，也做出清潔與改善，但發言人Adhi Giri Ibrahim上校卻指出，當時正逢假期，環境會這麼髒亂都是因為遊客導致，他們事先已有放置清晰的標誌警告勿丟垃圾，「我們願意配合政府將這些動物轉往其他動物園，或是必要就會野放」。

▲猴子的籠子裡都是垃圾。