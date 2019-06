世界最噁動物園曝光！「食物臭酸+垃圾堆爆籠」如煉獄　牠們心碎：只能等死

▲這間迷你動物園位在印尼雅加達戰略陸軍司令部的院子裡。(圖/翻攝自gaskeun ‏推特,下同。)

在全球提倡動物保育的背景下,尊重萬物生命的理念漸漸深植人心,但卻有一間隱藏的「動物煉獄」心碎曝光,印尼有間動物園的環境不僅髒亂,就連飼料都已臭酸,無助的動物被困在籠裡或棄於原地,眼神彷彿透露出只能「默默等死」的絕望,內布照片曝光後,不但引發國際間的憤怒,相關單位也高度關注。

綜合外媒報導,這間迷你型動物園就位在印尼雅加達戰略陸軍司令部的院子裡,照片中可以看到垃圾堆滿猴籠;鱷魚池長滿青苔,疑似被重金屬汙染,旁邊還可看見被丟棄的飲料杯,整座池子變成綠油油一片,火雞籠內的飼料早已臭酸不知多久的時間,動物們只能在如此不堪的環境裡掙扎。

▲飼料臭酸已久。

殘害動物的照片後來被曝光在社群媒體上,更被世界自然基金會(WWF)印尼分部轉發,動物福利組織(Garda Satwa Indonesia)也馬上與印尼政府聯絡,希望可以馬上進行動物園清潔工作。

▲鱷魚池水變成綠油油一片。

據了解,雖然司令部官方承認照片所在地點,也做出清潔與改善,但發言人Adhi Giri Ibrahim上校卻指出,當時正逢假期,環境會這麼髒亂都是因為遊客導致,他們事先已有放置清晰的標誌警告勿丟垃圾,「我們願意配合政府將這些動物轉往其他動物園,或是必要就會野放」。

▲猴子的籠子裡都是垃圾。

Lokasi: Kolam Renang Kostrad Cilodong, Depok, Jawa Barat. Keadaannya sudah sangat tidak layak, dan ini terbuka untuk umum. Apa ada tindakan yg bisa dilakukan? Guys, what should we do about this? pic.twitter.com/FLNihL7IIb