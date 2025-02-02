萌寵出遊前「推車籃放室內先習慣」　搭高鐵前不餵食避免暈車

▲卡蒂和麻糬的飼主Vicky，特別為牠們穿上應景的衣服，過年喜氣洋洋。（圖／飼主Vicky提供）

記者陳詩璧／台北報導

連假期間要帶寵物貓出門，不論是春節出遊還是返鄉，都是一大挑戰，為了讓寵物貓進籠子和推車，有的飼主傷透腦筋，有的飼主則是能和貓達成一定的共識，順利帶出門。

飼主Vicky提到，她為了能帶2隻貓卡蒂和麻糬出門，推車買回來之後，就把籃子攤開，讓牠們進去，久而久之，籃子裡有牠們的味道，牠們自然就不會排斥進提籃，另一個技巧是會餵食肉泥和一些放鬆情緒的保健品，幫助卡蒂和麻糬放輕鬆。

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▲要帶萌寵過年返鄉過年，或是平時出遊前，飼主不會再餵食物，以免貓暈車嘔吐。（圖／飼主Vicky提供）

籃子底也會墊尿布墊跟放玩具，推車下層則是帶每趟出門所需的貓砂、飼料、肉泥、保健品和尿布墊等等，才能放心出門。推車也是選籃子跟推車可以拆開型的，這樣才好在上下車時組裝。搭車前不會另外再餵食，避免卡蒂和麻糬大小便或是暈車吐在車裡。

▲Vicky提到，為了能帶貓出門跟返鄉，平時會把推車籃子打開放家裡，先讓2隻貓進去習慣籃子的存在。（圖／飼主Vicky提供）

另一名飼主林先生提到，他們家養三隻貓，其中一隻非常害怕跟逃避出門，只要飼主拿出籃子，貓咪馬上躲到床底下，不願意出來，更別提進籃子，因此，不得不餵食「乖乖藥」，才有辦法順利帶出門。

▲平時把推車籃子打開放家裡，當卡蒂跟麻糬習慣了，平時就算出門散散步就能推著貓一起同行 。（圖／飼主Vicky提供）

貓咪放在推車裡，還是要裝牽線，避免貓咪跳離推車時走失，而且選擇活動式搭配網裝的上蓋，讓貓咪可以看外面的世界，能站、能躺，能保有一定的活動範圍較為適當。





▲萌寵卡蒂在家很自在，隨處都是床，隨時能切換成爛泥模式。（圖／飼主Vicky提供）

卡蒂跟麻糬都出生在馬來西亞，都是混到波斯的米克斯，今年5歲，都是女孩兒，2021年移民來台灣，是台灣新移喵。飼主也幫卡蒂成立IG帳號，歡迎粉絲追蹤。