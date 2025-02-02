新北挖子尾濕地保育有成　冬候鳥棲息地成旅遊熱門景點

▲新北挖子尾是北臺灣最大的紅樹林純林之一。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今（2日）是世界濕地日，新北市挖子尾自然保留區正值候鳥聚集的高峰期，成為北臺灣重要的生態觀光景點。挖子尾擁有北臺灣最大的紅樹林純林之一，不僅是水筆仔的故鄉，更是多種鳥類的重要棲息地。新北市農業局特別邀請民眾前往挖子尾，欣賞濕地生態與候鳥的壯麗景觀。

每年冬季，黑面琵鷺、東方環頸鴴、黑腹濱鷸等冬候鳥紛紛飛抵挖子尾，使這裡成為賞鳥愛好者的天堂。除了候鳥，遊客還能觀察到彈塗魚、招潮蟹等紅樹林伴生動物，展現濕地生態的豐富多樣性。新北市農業局長諶錫輝表示，農業局長期致力於濕地保育與紅樹林生態的永續發展，確保候鳥棲地不受破壞。他強調，冬季是候鳥南遷的重要時期，挖子尾作為重要驛站，為遊客提供了近距離欣賞自然奇景的機會。

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▲每年冬天，從黑面琵鷺、東方環頸鴴、黑腹濱鷸等冬候鳥接踵而至。

農業局建議，賞鳥的最佳時段為日出後與日落前，此時鳥類活動最為頻繁。民眾可沿著保留區步道欣賞生態景觀，並選擇乾潮時分於北方外灘或西方觀景平台作為賞鳥據點。此外，農業局也呼籲民眾遵守「不餵食、不干擾、不接觸」的3不原則，避免干擾野生動物與自然生態，共同保護這片珍貴的濕地環境。

挖子尾自然保留區不僅是專業賞鳥人士的熱門景點，也是家庭旅遊的理想選擇。在這片靜謐的濕地中，紅樹林與候鳥共同譜寫出自然與生命的共鳴，等待每一位遊客感受生態之美。此外，八里地區還有臺灣第一個考古博物館「十三行博物館」，讓遊客了解十三行人的生活型態與淡水河流域的歷史發展。民眾還可騎腳踏車前往渡船頭老街品嚐美食，或參觀永續環境教育中心，體驗節能建築的魅力。

春節假期將至，新北市農業局誠摯邀請民眾攜伴走進八里，感受挖子尾濕地的生態魅力，並探索周邊豐富的文化與自然景觀，為假期增添難忘的回憶。

▲新北市農業局持續推動挖子尾自然保留區的生態資源保育（圖為東方環頸鴴）。

▲挖子尾是北臺灣最大的紅樹林純林之一，擁有完整的紅樹林生態系統。