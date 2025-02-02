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人寵一體！「袋鼠式」毛毯讓毛孩跟你黏TT　10秒入睡超舒服

▲▼ 。（圖／記者周偉承攝）
▲主子跟奴才依偎在一起，看起來非常溫暖。　（圖／翻攝自nitori，下同。）

記者周偉承／綜合報導

在寒冷的冬天，對家中有養毛孩的奴才來說，最幸福的事就是跟主子依偎在一起，互相取暖。日本宜得利不久前才推出了一款可穿式毛毯，不僅保暖，特殊的設計還能讓你將毛孩放在肚子前面的袋子裡，就像袋鼠一樣，可愛又溫馨。

日本宜得利推出的可穿式毛毯外型就像毛絨絨材質的長版帽T，帽子上有一對獸耳，肚子前面有一個像袋鼠一樣的「育幼袋」，將毛孩放入後，袋子上還有四個小洞可以讓毛孩的四肢伸出來，整體模樣真的就像親子一樣。

▼毛孩放在肚子前的袋子，模樣非常可愛。▲▼ 。（圖／記者周偉承攝）

這款毛毯的袋子適用於一般體型的貓咪或小型犬，另外，材質主打抗菌防臭，穿在身上能吸濕發熱，還可用洗衣機清洗，非常便利，更可愛的小地方是還能方便奴才幫主子剪指甲，只不過如果遇到性情較兇狠的主子，可能在放到袋子前，自己身上就會先多幾道傷痕了。

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目前這款毛毯還沒有在台灣販售，連搜尋日本官網也顯示售完，可見人氣相當高，網路上也有不少網友跟毛孩的「開箱照」，畫面很逗趣可愛，也有毛孩舒服到睡得非常香甜，讓人很期待毛毯也能快點在台灣開賣。

▼舒服到10秒入睡的狗勾。

▼準備被剪指甲的主子。

關鍵字： 貓咪毛衣毛毯宜得利

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