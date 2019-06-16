14歲貓咪老到看不見　主人為了牠幫屁孩小貓們裝鈴噹

▲原本擁有明媚雙眼的達爾文，晚年因青光眼而逐漸看不見了。（圖／翻攝自IG／orange_darwin）

寵物小組／綜合報導

貓咪狗狗老了之後，也會有各種器官功能退化，牠們能不能有段安詳的老年，關鍵在於主人如何照顧。住在國外的14歲貓咪達爾文(Darwin)因老化而罹患青光眼，主人為牠做了貼心舉動。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

達爾文因青光眼而逐漸失去視力，近2年陸續動手術摘除2隻眼睛，看不見之後牠非常沒有安全感，非常努力適應日常生活，幸好牠沒有放棄，靠自己摸索在黑暗中前進，然而家裡另外2隻小貓卻在此時冒出來搗蛋。

請繼續往下閱讀...

▲2018年時先摘除一隻眼睛，今年又摘除了另一隻。



原來2隻小貓調皮，一如往常想找達爾文玩耍，但不知道已經老了的哥哥不能再承受突如其來的攻擊，一旁的主人看了不忍，便為小貓們安裝上鈴噹，好讓達爾文能在小貓出現之前就先走避免除驚嚇。

如今家裡3隻貓咪相處更愉快，小貓們雖然再也沒辦法和達爾文打鬧，但至少讓年紀大了的達爾文能夠度過安詳的晚年，不再擔心受怕，主人表示，除了看不見之外，達爾文非常健康，還能再陪他們好一段時間。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲家裡的小貓裝上鈴鐺之後，達爾文總算不用再害怕被暗算了。