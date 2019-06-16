東寵蘆竹店義診爆滿！犬貓常見4病症　陳正倫：3成品種犬都有

▲東森寵物雲商店蘆竹店今日舉辦義診活動。（圖／記者闕雁琳攝，下同）



記者闕雁琳／桃園報導

東森寵物雲商店健行店、蘆竹店昨（15日）正式開幕，擺設豐富的試吃大會，提供多樣的罐頭給毛小孩。今日蘆竹店也舉行義診活動，造福許多飼主。資深獸醫師陳正倫也發現，大部份來義診的寵物患有4種常見病症，主要是日常累積所導致，更有3成以上的品種犬患有關節移位等情形。

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▲看診人潮眾多。



▲▼首先看診的紅貴賓Cookie和黑貴賓Happy。



蘆竹店16日下午1點舉行義診活動，由診斷過超過2000犬貓的陳正倫醫師免費提供看診服務，時間還沒開始，就有許多飼主帶著毛小孩前來排隊報名，不限寵物種類，除了狗狗和貓咪之外，也有可愛的小兔子到場，前50名還能獲得「豪華大雞腿」。

▲▼5個月大的秋田犬給醫生看診變身「蚯蚓系」，爸媽安撫許久才乖乖露出耳朵，最後給醫生一個愛的親親。



首先進行看診的紅貴賓Cookie開心的站上診療台，起初還滿臉笑容興奮地走來走去，直到聞到熟悉的「醫院味」馬上撲到飼主懷裡，背對醫生露出哀怨的小表情；而另一隻5個月的秋田犬「寶劍」走進店裡時熱情活潑，看到人就想飛撲打招呼，還自己選零食，打翻架上最底層的零食桶，咬走其中一小袋肉乾，半強迫要爸媽買單。換牠站上診療台時，一開始也是傻呼呼的萌笑，直到耳朵觸診，突然化身「蚯蚓系」上演鑽洞戲碼，讓爸媽無奈又好笑，安撫好一陣子才乖乖的露頭，結束之後牠主動給醫生一個愛的親親，像是在道謝似的，畫面相當可愛。

▲漂亮的米克斯等待看診時咬著自己的牽繩玩。



也有飼主帶著愛貓、兔子來進行看診，由於牠們容易受到環境因素，產生緊張情緒，陳醫師特別請在場會吠叫和容易激動的狗狗，暫時遠離診療台附近，小心的幫貓咪觸診、徒手幫兔子擠糞便，檢查腸胃問題，也教導飼主正確的飼養觀念，「每一隻動物都是寶貴的生命，像是兔子本身是食物鏈的底層，幾乎沒有攻擊能力，所以更要小心照顧。」

▲▼狗狗看完醫生都笑得好開心。



陳正倫醫師在東森寵物雲商店各分店進行義診，診斷期間，他發現多數的狗狗最常罹患耳朵發炎、牙結石、淚溢症、皮膚炎（濕疹）等問題，其中還有3成的品種犬患有關節移位。另外，越往中南部地區，越容易發現寵物身上有跳蚤，「跳蚤寄生在寵物身上是一年四季都會有的情形，特別是夏季，最好的除蚤方式就是定期清掃居家環境，以及定期幫寵物點藥，是最完善的除蚤方式」。

▲▼現場也有飼主帶兔子和貓咪來看診。



陳醫師提到，寵物跟人一樣都有生老病死，雖然牠們的忍痛能力是人的許多倍，但牠們不會表達，只能默默忍受著身體上的不舒服，所以主人更應該要多陪牠、多關心牠，注意日常的行為舉動，身體部分的病痛都是長期累積而至，像是耳炎、牙結石、皮膚問題，可以透過日常保養減緩發生，讓牠不會因為病痛，年老出現牙齦炎口腔疼痛，導致食慾不振，耳朵化膿也會導致耳道狹窄。

▲▼貓咪眼神死XD



東森寵物雲商店健行店、蘆竹店開幕慶期間，店內許多犬貓飼料「買一送一」，還有誘人的「貓砂1元加購價」，單筆消費滿500元還送罐罐呢！吃飽喝足後，當然也要打扮漂亮，會員將享有限定的「美容體驗價」，連包2個月美容服務，還有集點以及8折超值優惠。

【蘆竹店、中壢健行店歡慶開幕．優惠總整理】

★限定超殺優惠

（1）知名犬貓飼料買一送一（Beyond、冠能、法米納、柏萊福）

（2）超值1元加價購（飼料體驗包、潔淨貓砂）

（3）會員限定美容洗澡體驗價：小型犬199、中型犬299、大型犬599

（4）美容洗澡連包2個月享8折優惠，集點活動滿5點後，第6次美容洗澡消費再打8折

（5）犬貓商品單筆消費滿500元送罐罐（小動物送草跟飼料體驗包）

★寵物飼料歡樂試吃會

6/15（六）16:00-20:00「品果啓蒙」蘆竹、健行門市同步舉辦

6/16（日）14:00-18:00 「雀巢Beyond」健行門市歡樂試吃會

6/23（日）14:00-18:00 「雀巢Beyond」蘆竹門市歡樂試吃會

★免費巡迴義診

6/16（日）13:00-19:00蘆竹門市

6/23（日）13:00-19:00健行門市

前50名，還加碼贈送「奇啃雞腿」1隻！（市價59元）

【門市資訊】

桃園蘆竹店

電話：03-3120236

地址：桃園市蘆竹區南昌路266號

營業時間：11:00-22:00

美容營業時間：11:00-21:00

美容公休日：無

中壢健行店

電話：03-4283402

地址：桃園市中壢區健行路178號

營業時間：11:00-22:00

美容營業時間：11:00-21:00

美容公休日：無

【6月份義診時間】

第一場

時間：2019/06/01（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲苗栗店（苗栗縣苗栗市中正路109號）

第二場

時間：2019/06/08（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲新豐店（新竹縣新豐鄉松林村新興路56號1樓）

第三場

時間：2019/06/15（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲竹東店（新竹縣竹東鎮長春路3段224號1樓）

第四場

時間：2019/06/16（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲桃園蘆竹店（桃園市蘆竹區南昌路266號 / 南順八街63號）

第五場

時間：2019/06/22（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲湖口店（新竹縣湖口鄉中山路二段212號、214號）

第六場

時間：2019/06/23（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲中壢健行店（桃園市中壢區健行路178號）

第七場

時間：2019/06/29～30（六～日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲永和得和店（新北市永和區得和路409號）

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