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5歲貓咪離家囧卡橋上6天　狠甩與消防員約定自行逃脫

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▲貓咪困在皇家阿爾伯特橋（Royal Albert Bridge）上6天。（圖／翻攝自維基／Geof Sheppard）

▲貓咪困在皇家阿爾伯特橋（Royal Albert Bridge）上6天。（圖／翻攝自維基／Geof Sheppard）

國際中心／綜合報導

英國有一隻5歲貓咪哈蒂（Hatty）離家出走後卻困在橋上6天動彈不得，消防員救援5個小時後無果，準備隔一天再進行救援行動。沒想到當天晚上，哈蒂自己爬下橋後就自己走回家，結束了多天的逃家活動。

據《每日郵報》報導，哈蒂上月11日就離家出走，沒想到卻困在連接普利茅斯（Plymouth）和索爾塔什（Saltash）的皇家阿爾伯特橋（Royal Albert Bridge）上6天。因哈蒂的位置處在橋墩的縫隙中，人們只能嘗試用彈弓將食物投遞給牠。消防員到場後更是試圖用梯子將牠救下，並且計畫關閉橋上的線路，然而折騰5個小時卻沒有進展，決定隔天再前來救援。

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沒想到，當天晚上11點半，哈蒂自己從橋上走下來並返回家中。主人豪頓（Kirsty Howden）表示，當天晚上聽到屋外有喵喵聲，發現哈蒂就在外面，她感到非常的驚喜，家中失蹤半個月的寵物竟然回來了，哈蒂看起來有點瘦且臭臭的，進屋後就直接上樓去睡覺。據了解，當天消防員營救的花費大概是5000英鎊（約新台幣19萬元），是一次昂貴且無果的行動。

關鍵字： 皇家阿爾伯特橋困住貓咪英國

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