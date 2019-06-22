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台灣黑熊關起來當狗養！超狂阿嬤現身了　還原真相「兒抱回家說是狗」

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▲▼台灣黑熊關起來養！超狂阿嬤現身了「兒抱回家說是狗」：越養越大怕怕的。（圖／東森新聞）

▲台灣黑熊關起來養！超狂阿嬤現身了「兒抱回家說是狗」。（圖／東森新聞）

記者許力方、林韋辰／綜合報導

花蓮76歲阿嬤許伍妹接受在地文史工作者訪問時，意外透露「養過一隻很兇的大狗」，結果調查人員一看傻眼，竟是台灣黑熊。阿嬤21日出面還原經過，直說以前炸山都會有動物跑下山避難，當年兒子帶回家，夫妻倆就把「牠」當狗養，越養越大隻、越兇猛，隔壁鄰居都會帶小朋友來看，「我是叫他們不要太靠近」後來不到一年就送養。

「花蓮縣牛犁社區交流協會」21日再度拜訪許阿嬤，文史工作者楊富民轉述，阿嬤說大黑狗是兒子某天突然抱回家，「不知道哪裡撿回來的小狗」，後來養著養著，約快一年時間，發現牠胸前有白毛，嘴巴越來越尖、長，站起來比人還高，自己看了都有點害怕，且看到人經過就會叫，「叫聲跟狗一樣」，而且很兇。

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阿嬤把黑熊養在家，動物園證實了！（圖／「社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會」提供）

▲「養著養著嘴巴變很長」！黑熊嬤還原40年前「大黑狗」：牠很喜歡站。（圖／「社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑熊嬤還原40年前「大黑狗」：牠很喜歡站。（圖／「社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會」授權提供）

「爬起來是這樣子，很高，很高，那個嘴巴很長。」阿嬤21日現身說明，拿出老照片展示以前養的狗，認真地說，以前豐田愈興盛年代，附近山區經常炸山採礦，不少動物都會跑下山避難，兒子看到後帶回家，夫妻倆就把牠當「狗」養，平時都拿狗飼料餵養，家裡還有山豬、禽鳥等動物，很多隔壁鄰居都會來看大狗，還會帶小朋友，「但是我是叫他們不要太靠近。」

阿嬤說，當時家裡特別訂製大鐵籠圈養，籠子現在還在大兒子家裡，以前還沒蓋起來前，是塊大空地，鐵籠都在那裡。沒想到，後來「狗狗」長太大了，來越兇猛，擔心傷到人，最後養不到一年就送養，「我就怕怕的，自己養也是害怕，我就跟我兒子說『不要了』，叫人家給人家好了。」某一天來了一輛大貨車來載走，也不知道送去哪裡。

老照片背後寫著「榮淋留念」，阿嬤直說榮淋是她弟弟，為何有照片記不清楚了，她端詳照片很久，也不確定是不是就是當年養的「兇猛大狗」，長得很像、胸前白白的，但是已是40多年前的事，記憶模糊，不敢確定就是「那隻大狗」，只記得養著養著嘴巴變很長很尖，狗被大貨車送走後再也沒見過。

台北市立動物園向《ETtoday新聞雲》表示，在阿嬤那個年代，因野生動物保育法還未通過，所以民眾是可以飼養的。「這名阿嬤有可能是把小黑熊誤認為狗狗，所以才養在家中；另外，因為花蓮地大，所以阿嬤的家如果夠大的話，養台灣黑熊是有可能的。」

阿嬤把黑熊養在家，動物園證實了！（圖／「社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會」提供）

阿嬤把黑熊養在家，動物園證實了！（圖／「社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會」提供）

關鍵字： 台灣黑熊黑熊花蓮楊富民榮淋

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