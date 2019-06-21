台灣黑熊當狗養！狂嬤：太兇送走了　動物園憶當時「有3隻送來」

▲阿嬤分享家中以前養的大狗照片，但畫面中明顯是一隻成年的台灣黑熊。（圖／「花蓮縣牛犁社區交流協會」提供）



記者吳鎮良／採訪報導

阿嬤真的有養過台灣黑熊！「花蓮縣牛犁社區交流協會」日前在關懷當地老人時，有一名阿嬤將自家走失的大狗照拿出，希望志工能幫忙尋找愛犬，但協會內的成員看到全都嚇傻說，「阿嬤，這不是狗捏，這是台灣黑熊！」這段故事在網路上傳開後，引發上千名網友熱烈討論；對此，台北市立動物園也做出回應了。

花蓮縣牛犁社區交流協會日前在臉書PO文透露，該名阿嬤民國65年時嫁到豐山村，看到家中養了一隻胸很大的黑色大狗，平常也不會將牠放出來遛，「那時候先生還做了一個大鐵籠關住牠，免得牠跑出來嚇到了村民們」，阿嬤邊回憶邊將狗狗的照片拿出分享。

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▲▼阿嬤指著相簿內的照片。（圖／「花蓮縣牛犁社區交流協會」提供）



阿嬤回憶，那時候村子裡的人大家都來看，我們還不敢放出去，且平時都拿狗飼料餵牠，不過當時這隻「狗」因為太兇，只養了一年就請先生送給別人，但時間實在經過太久，只記得狗被大貨車送走後就再也沒見過，「這籠子就在我大兒子家啊，以前還沒蓋起來前，這裡是塊大空地。那時候鐵籠什麼的都在這」。

《ETtoday新聞雲》的記者致電台北市立動物園求證，關於阿嬤口中的大狗是否真是台灣黑熊？對此，園區林小姐表示，「在阿嬤那個年代，由於野生動物保育法還未通過，所以民眾是可以飼養的。這名阿嬤有可能是把小黑熊誤認為狗狗，所以才養在家中；另外，因為花蓮地大，所以阿嬤的家如果夠大的話，養台灣黑熊是有可能的。」

▲「大狗照」的後方寫著「榮升留念」等4個字。（圖／「花蓮縣牛犁社區交流協會」提供）



▲阿嬤將台灣黑熊當成狗，圖與本文無關。（示意圖／台灣黑熊保育協會提供）



由於阿嬤的「大狗照」背後有寫「榮升留念」4個字，不少網友紛紛大膽猜測，「搞不好是這隻熊送給圓山。所以才說黑熊是榮升！？」對此，台北動物園也表示，「當初動保法立法後有3隻台灣黑熊被送進園區，現在都是老齡的個體，但不能確定是不是阿嬤照片中的那隻，原因除了當初照養的保育員已經退休之外，也有可能是台灣其他的動物園接手。」

「花蓮縣牛犁社區交流協會」開玩笑地說，沒預料到我們日常的田野調查工作分享，會引起大家這麼多的關注！阿嬤的狗已經長期失蹤，若有民眾遇到請立刻通報協會，或打電話給行政院農委會，「若有心為阿嬤走失的「狗」盡一份心力，可至以下網址，一起找回阿嬤的『狗』」，並附上台灣黑熊保育協會的連結。

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