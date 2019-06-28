握手才有點心吃！帥氣3腳柴燦笑舉右肢　「不明手手」亂入超搶鏡

記者吳鎮良／採訪報導

只要有食物，一切都好商量。台中的飼主謝妙芬家中有3隻可愛的柴寶貝（WISH、HERO和小虎），她也經常在臉書分享愛犬的生活日常，讓網友看得哈哈大笑！這天馬麻錄下一段影片，內容是正在訓練小虎握手才能吃到點心，結果旁邊一直有「不明手手」亂入搶鏡。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主謝妙芬日前在臉書寵物社團「柴犬司令部」PO出這段影片並註解，「握握手才可以吃點心。」畫面中，當小虎一看到馬麻的手靠近，立刻舉起被截肢的右前腳回應，臉上也掛著燦爛的笑容，模樣相當可愛！但是在過程中，一旁也有一隻腳不停地抬起來也想給主人握，超搶鏡的行為非常逗趣。

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▲柴柴小虎在握手討點心，旁邊姐姐一直亂入。（圖／粉專@兩個Hero&Wish提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



▲柴姐姐WISH個性固執像個小公主一樣。



謝妙芬受訪時表示，「當時牠們兩個在吃點心，要握手才可以吃，旁邊伸出手的是姐姐，牠已經吃過了，輪到小虎的時候，我叫小虎握手，旁邊的姐姐還想再吃，就同時伸出手了。」

影片在網路上曝光後，不到一小時就湧入700多名網友按讚，許多人看完都在底下紛紛留言說，「旁邊那個是哈哈哈」、「小虎帥帥！」、「旁邊的也要啦XDD」、「覺得小虎很幸福有您這樣的疼惜著！」、「公主姐姐很搶戲喔～」、「右邊的手手也很搶鏡，也要肉肉啦」、「好可愛的握手」。

▲3隻柴柴的感情相當好。



今年6歲的Hero是位小男生，當初因為前任飼主的家人反對飼養，所以謝妙芬便將牠帶回來養；Hero的警戒心比較強，不熟的人如果摸牠，可是會森77。而5歲的Wish妹妹則是去年在網路上領養的，一到家時就和哥哥非常合拍；妹妹雖然在家不大理人，但一到了戶外就會到處對人搖尾巴示好，個性剛好和哥哥相反。

柴柴小虎過去曾是一隻浪浪，由於腳上負傷嚴重的關係，在獸醫師的建議下截去了右前肢，但牠仍是個活潑開朗的汪星人，只要一見到主人，就會像其他狗狗一樣，努力抬起右邊肩膀笑著要求握手。馬麻謝妙芬表示，大約在牠3至4歲時，獨自負傷流浪到南部的一所高中，被學校裡的老師善心救援。

▲即使少了一隻手手，小虎仍然非常樂觀開朗。



如今小虎就像是家裡的小寶貝一樣，不僅哥哥總是處處讓著牠，就連原本怕牠的姐姐，現在出門時一定會時時刻刻注意弟弟有沒有跟上；而小虎也已經學會保護家人，一旦看見有其他狗狗兇哥哥姐姐，牠就會馬上衝到前面護著，不准別人欺負牠最愛的家人，能夠看到家裡3毛孩如此幸福和諧地模樣，這幾年來馬麻再辛苦都值得了！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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