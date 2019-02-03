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浪柴傷重截肢　努力抬起「隱藏手手」甜笑握：要當好朋友

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▲截枝柴柴樂觀甜笑求握手。（圖／臉書粉專「兩個Hero&Wish」授權提供）

▲柴：我也想要握握手～（圖／臉書粉專「兩個Hero&Wish」授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

即使後天因素導致身體不健全，毛孩仍不向命運低頭！台中這隻生命鬥士柴「小虎」原本是隻浪浪，由於腳上負傷嚴重的關係，在獸醫師的建議下截去了右前肢，但牠仍是個活潑開朗的汪星人，只要一見到主人，就會像其他狗狗一樣，努力抬起右邊肩膀笑著要求握手，正面樂觀的模樣感動許多網友。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

回想起小虎以前的故事，馬麻謝妙芬表示，大約在牠3至4歲時，獨自負傷流浪到南部的一所高中，被學校裡的老師善心救援。但是狗狗的右腳腳掌受傷嚴重，開放性的大傷口難以癒合，縱使校護細心照料仍無法痊癒，獸醫師只好建議截肢處理，即便如此小虎仍非常勇敢，沒有因而氣餒甚至放棄生命。

▲截枝柴柴樂觀甜笑求握手。（圖／臉書粉專「兩個Hero&Wish」授權提供）

▲小虎先前因為傷重而必須截肢。

▲截枝柴柴樂觀甜笑求握手。（圖／臉書粉專「兩個Hero&Wish」授權提供）

▲小虎（左）和哥哥姐姐歷經了一段磨合期。

校方原本希望能夠將小虎留在學校當校犬，但是可能是因為流浪過的關係，小虎面對陌生人較不友善，校方深怕狗狗和學生會起衝突，因此老師只好將牠送養。這時謝妙芬正好在網路上看見消息，經過幾次接洽便決定收編，眼看著小虎即將展開了牠全新的狗生，不過事情卻並非如此順遂。

由於飼主家中原本就有2隻柴柴，防備心較重的小虎常常和2汪起爭執，動不動就找對方吵架，姐姐甚至還有點怕牠；有時候情緒一來，小虎還會亂咬馬麻，「如果牠咬我，我會喝斥牠不可以，或是讓牠看我流血的傷口，另外就是跟牠堅持，還有小虎怕棍子，如果用棍子嚇牠，牠會怕。」就這樣日復一日，在媽媽耐心地教育下，小虎的情緒越來越穩定，家人間的感情也因此漸入佳境。

▲截枝柴柴樂觀甜笑求握手。（圖／臉書粉專「兩個Hero&Wish」授權提供）

▲即使少了一隻手手，小虎仍然非常樂觀開朗。

▲截枝柴柴樂觀甜笑求握手。（圖／臉書粉專「兩個Hero&Wish」授權提供）

▲現在的小虎（左）和哥哥姐姐相處融洽，還會互相保護照料。

如今小虎就像是家裡的小寶貝一樣，不僅哥哥總是處處讓著牠，就連原本怕牠的姐姐，現在出門時一定會時時刻刻注意弟弟有沒有跟上；而小虎也已經學會保護家人，一旦看見有其他狗狗兇哥哥姐姐，牠就會馬上衝到前面護著，不准別人欺負牠最愛的家人，能夠看到家裡3毛孩如此幸福和諧地模樣，這幾年來馬麻再辛苦都值得了！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

影片上傳至臉書粉絲專頁「兩個Hero&Wish」後，網友紛紛被小虎的正能量模樣感動表示，「牠的手真的有抬起來餒」、「看到虎虎就覺得療癒～」、「虎虎最乖最可愛了！」、「看到虎虎～就是有種正面能量！」、「看到小虎這麼幸福替牠更開心」、「虎虎真的讓人暖心很棒」、「真的好療癒人類要好好學習虎虎的一切」、「我也想跟虎虎作朋友」、「虎虎辦見面會我一定到」。

▲截枝柴柴樂觀甜笑求握手。（圖／臉書粉專「兩個Hero&Wish」授權提供）

▲3毛孩如此幸福療癒的同框模樣，讓人心都暖了起來呢！

▼影片為臉書粉專「兩個Hero&Wish」授權提供

▼更多精采影音

關鍵字： 柴犬浪浪截肢握手

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