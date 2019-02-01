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半夜溜奴才房拜拜！喵皇雙掌合十「嘴唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經

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喵皇半夜唸咒語拜拜，爸轉頭氣炸！（圖／飼主艾葛格提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲喵星人半夜跑到房內對著奴才拜拜，嘴裡還唸著「咒語」。（圖／飼主艾葛格提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

人們因宗教信仰而祭拜神祇，沒想到毛孩也有樣學樣拜起了奴才。喵星人泰哥不論白天或晚上都會有「拜拜」的習慣，但是這天牠居然在半夜偷偷溜到奴才房間，站起身子且雙掌合十，對著在床上的爸拔開始拜了起來。飼主艾葛格一轉頭看到眼前的畫面，氣得在心裡飆罵三字經，並將影片分享到臉書上，引發網友熱議！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主艾葛格日前在寵物社團PO出這段影片並註解，「你皮在癢是不是！你偷拜被我看到，你動作不停止也就算了，你嘴裡還唸唸有詞，你到底是在唸三小啦！」畫面中，喵皇泰哥站在床腳邊，目光直視著躺在床上的奴才，接著雙掌合十做出拜拜的動作，連續拜了長達21秒。

喵皇半夜唸咒語拜拜，爸轉頭氣炸！（圖／飼主艾葛格提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲泰哥不論白天或晚上都會拜拜。（圖／飼主艾葛格提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

只見泰哥在拜奴才的同時，嘴裡還唸唸有詞，就彷彿是在唸咒語一樣呢！飼主艾葛格表示，「當時已經半夜了，我在床上滑手機，一轉頭就看到牠在拜，所以就錄起來；平常牠都在客廳拜，在房間裡是少之又少。看到後心裡一陣三字經，想說還好牠不會拿香哈哈！」

目前10歲的泰哥（Tiger）是隻帥氣的美國短毛貓，從小就相當有個性的牠，常常目中無人、我行我素。對於會做出「拜拜」的行為，其實不是什麼在詛咒或是祈福的含意，對此爸拔則解釋，「泰哥並沒有任何意思，牠只是在整理自己的鬍鬚而已。」

喵皇半夜唸咒語拜拜，爸轉頭氣炸！（圖／飼主艾葛格提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲10歲的泰哥（Tiger）個性目中無人、我行我素。（圖／飼主艾葛格提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這段喵皇「半夜拜奴才」的影片分享不到一周，就累積2千多個按讚數，上百名網友看完都在底下留言笑說，「牠在求神明保佑奴才，長命百歲吃百逆」、「過年到了，恭喜發財」、「喵：拜託拜託，天天有罐罐」、「拿三炷香給泰哥XDD」、「牠在為了過年練習，這樣才有很多的罐罐呀」、「真的看到牠嘴巴在動耶」、「拜了好久哈哈」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 艾葛格貓咪喵皇拜拜唸咒語

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