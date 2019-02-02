忍痛送走愛犬...7年後收養同名貴賓　掃晶片號碼竟哭了！

▲忍痛送養愛犬，7年後意外重逢。（圖／翻攝自Facebook／Washington County PA What's Going On!／‎Nicole Grimes）

寵物小組／採訪報導

只要有緣，一定能再見面！美國網友妮可·格蘭姆斯（Nicole Grimes）在臉書分享一則故事，7年前因家中緣故送走寶貝狗克洛伊(Chole)，多年後她從朋友手中接手了長相一樣，連名字都相同的汪，多日相處之下讓她不禁猜測，「或許這就是我的Chole？」，比對晶片號碼以後證實，克洛伊真的回到她的身邊！

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妮可剛滿10歲時非常想要有一隻狗狗陪伴，於是奶奶將克洛伊當成禮物送給她，妮可憶起初見克洛伊的情況，「當天媽媽和奶奶一起到學校接我下課，我在車上看見奶奶腳上有一隻戴著粉色蝴蝶結的可愛小狗，我非常地喜歡牠。」妮可和克洛伊很快地成為最親密的夥伴。

可惜4年之後妮可爸爸換了新工作，不方便繼續飼養狗狗，即使心裡很難過也得放棄克洛伊。妮可一家將狗狗送往人道組織Washington Humane Society，並為汪植入晶片，希望克洛伊能被一個很好的家庭收養。

▲克洛伊小時候。(圖／翻攝自Facebook／Washington County PA What's Going On!／‎Nicole Grimes）

7年後，妮可升格當了人母，當她打算在家中增添一隻狗狗時，看見臉書朋友貼文希望有人能收養家中老狗，妮可看見被貼出來的汪跟克洛伊一模一樣，連名字都相同，當下決定要將狗狗帶回家！

妮可到朋友家接狗時，汪竟立刻跟著走，除此之外妮可還提到，「一天天過去，牠的表現跟反應就像我的克洛伊一樣。昨晚我抱著牠，我卻不斷哭泣，因為狗狗也抱著我，我將牠緊緊抱在胸口，我知道，這就是我的克洛伊！」

即使收養的老黑汪不但體型較小，連牙齒都掉光，但是家人們依然想查證到底這隻黑汪是不是克洛伊？妮可媽媽致電人道協會，詢問當時克洛伊的晶片號碼，接著妮可將黑汪送往獸醫院掃描，結果出來後讓妮可又驚又喜，因為晶片號碼是一樣的，這隻狗就是多年前妮可的寶貝！

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克洛伊7年前和妮可分開後，被一對老夫婦收養，汪汪當時得到了非常好的照顧，老夫婦過世後，克洛伊被送往鄰居家，這位鄰居正好是妮可的臉書好友！妮可作夢也沒想到可以再見克洛伊一面，不過現在寶貝狗狗就在身邊，很幸運還有時間可以陪著心愛的毛孩度過晚年。

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