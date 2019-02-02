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內行都知道！爸深埋柴頭上「澡前吸狗」忘情嘆：臭臭的啦

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▲爸狂吸洗澡前的柴柴。（圖／臉書粉專「柴犬哈姆的日常」授權提供）

▲爸爸狂吸洗澡前的柴柴。（圖／臉書粉專「柴犬哈姆的日常」授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

這一味只有內行人才知道！台中西屯柴犬「哈姆」的爸媽這天準備帶牠出門洗澡，就在前往寵物美容的路上，把拔坐在車裡抱著哈姆不斷「狂吸」，而這時也正好是柴柴味到最濃烈的時候，只見爸爸把臉埋進哈姆後腦勺深聞，一臉忘情地享受嘆道，「臭臭的啦！」但是這股獨特的柴味卻讓他停不下來。

馬麻在臉書粉專「柴犬哈姆的日常」PO出這則影片並笑說，「洗澡前先吸一下狗！正宗吸狗大師，這批很純操溝溝，操乓操乓剛剛好，常吸會上癮喔。」每當哈姆準備要去洗澡時，把拔都會忍不住把握最精華的一刻，把柴味吸好吸滿，即使味道不一定是香的，但卻讓人無法自拔，一吸就上癮。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲爸狂吸洗澡前的柴柴。（圖／臉書粉專「柴犬哈姆的日常」授權提供）

▲哈姆和把拔感情非常好，就連睡覺也要黏踢踢。

▲爸狂吸洗澡前的柴柴。（圖／臉書粉專「柴犬哈姆的日常」授權提供）

▲柴：這老爸說我臭就算了，還PO我醜照...形象都沒了。

不過無奈的哈姆被把拔抱在懷裡狂聞時，卻露出了一臉生無可戀的模樣，彷彿說著，「是要吸多久？到底是好了沒？」聽到爸爸說自己臭臭時，還擺出無辜委屈的神情，超萌的模樣讓網友笑壞表示，「哈姆很無奈放棄狗生的模樣，而且哪有人自己愛吸又愛嫌人家臭臭。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

另外也有一批網友心有戚戚焉笑說，「我也是捨不得洗澡，一直聞一直聞...」、「+1！洗澡前都要吸很多下」、「天然的尚好」、「什麼口味的？？？」甚至還有人分享祕招表示，「腳底香氣更濃郁」、「我們家飯糰腳味超濃的」、「我也想吸哈姆」。

▲爸狂吸洗澡前的柴柴。（圖／臉書粉專「柴犬哈姆的日常」授權提供）

▲父子倆總是無時無刻放閃。

▲爸狂吸洗澡前的柴柴。（圖／臉書粉專「柴犬哈姆的日常」授權提供）

▲哈姆：你才操操！你全家都操操！

▼影片為臉書粉專「柴犬哈姆的日常」授權提供

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關鍵字： 柴犬阿柴爸爸吸狗味道洗澡

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拍全家福中還沒說可以動！　柴媽一個眼神小柴立刻坐好

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