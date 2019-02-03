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好天氣遛黑柴！牠卻「狂躲太陽」避暑　網笑：怕曬黑啦

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▲黑柴怕曬黑堅持不肯曬太陽。（圖／IG@shibakira.0626授權提供）

▲黑柴怕曬黑堅持不肯曬太陽。（圖／IG@shibakira.0626授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

把拔人家也想跟白柴一樣白拋拋啦！台中這隻黑柴「奇樂」是個愛玩卻又不愛曬太陽的小朋友，這天把拔帶著牠到公園散步跑跳，沒想到奇樂才跑沒兩步，就馬上躲到陰涼處趴著，只要是有太陽的地方一步也不靠近，不僅家人看了傻眼，就連網友也笑翻表示，「牠怕曬黑啦！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

把拔王璽睿經常在IG@shibakira.0626分享奇樂的日常，由於當天天氣非常溫暖，所以家人決定帶毛孩出門玩耍，沒想到奇樂僅僅動了兩下上完廁所後，就直接找了個陰涼處躲起來，不論爸爸怎麼「請」牠出去跑跳，甚至示意陪牠玩耍，奇樂仍會一秒衝回原地躺著耍廢，還露出一張得意的爽臉，讓家人哭笑不得。

▲黑柴怕曬黑堅持不肯曬太陽。（圖／IG@shibakira.0626授權提供）

▲柴：人家不想要全身黑黑啦！

▲黑柴怕曬黑堅持不肯曬太陽。（圖／IG@shibakira.0626授權提供）

▲奇樂：還是在家耍廢最棒了♥

其實奇樂是個膽小的宅男，每當要出門前，牠都要摸索一陣子才肯乖乖踏出家門，對於不熟悉的環境及巨大聲響都很容易產生畏懼，有時候連在家裡聽到門外有聲音時，還會一邊小聲吠叫一邊後退。把拔笑說，「有一次我們回家時，牠還以為是什麼奇怪的人，先嚇到往後跑，看到是我們才又開心的跑過來」，完全是個無法幫忙看門的膽小汪。

許多網友看了奇樂的「防曬」影片後，紛紛笑壞表示，「汪： 不知道我怕曬黑嗎？沒看到我這麼努力防曬才有一點白嗎」、「女生嗎怕曬太陽XD」、「怕曬黑啦」、「見光屎」、「黑色會吸熱啊」、「跟他說沒關係你已經很黑了，不要再怕曬黑」、「我家黑柴也怕曬太陽」、「我家的相反欸，固定散步完都要跳上去曬個太陽才肯回家。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲黑柴怕曬黑堅持不肯曬太陽。（圖／IG@shibakira.0626授權提供）

▲奇樂：爸！那是什麼東西趕快趕走！

▲黑柴怕曬黑堅持不肯曬太陽。（圖／IG@shibakira.0626授權提供）

▲奇樂是個膽小卻又好奇心重的小朋友。

▼影片為IG@shibakira.0626授權提供

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關鍵字： 柴犬黑柴曬太陽散步防曬

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