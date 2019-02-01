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抱腳小黃有家了！幸福讓牠「換張臉」　暖哭上千人：有愛真的不一樣

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▲山上遇骨瘦小黃　臨走前汪「抱腳求救」...怕再被丟下。（圖／網友艾莉授權提供）

▲小黃浪浪只要看到人靠近，就會緊緊抱著對方的腳，不想再被丟下。（圖／愛媽艾莉授權提供，下同）

記者吳鎮良／採訪報導

還記得在去年5月左右，台中東勢有隻浪浪「小黃（暫名）」只要看到人靠近，就會跑過去撒嬌，就連要離開前都緊抱住友人的腳，像是害怕又要自己孤單留在這，模樣相當令人不捨。幸運的是，現在有了家的牠不僅改名為Duke（公爵），就連外形上也有了巨大的變化，快樂的模樣讓上千名都認不出來呢！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

愛媽艾莉日前在臉書寵物社團《有點毛毛的》PO出3張照片並註解，「有人還記得牠嗎？或許許多人都忘記了，但是牠是讓我印象深刻的其中一個孩子。」畫面中的前2張照片，是去年艾莉和友人當初遇到小黃時模樣；只見牠身形消瘦、全身髒兮兮的，看起來嚴重營養不良。

▲山上遇骨瘦小黃　臨走前汪「抱腳求救」...怕再被丟下。（圖／網友艾莉授權提供）

▲汪：可以帶我離開嗎？這裡晚上好黑好冷。

▲山上遇骨瘦小黃　臨走前汪「抱腳求救」...怕再被丟下。（圖／網友艾莉授權提供）

▲小黃在山上流浪時可能都沒有足夠的食物可以吃，身材只比手掌大一些，非常虛弱瘦小。

而最後一張照片，則是小黃的近況照，透過畫面可以看到，已經改名且有了家的Duke（公爵），在外面玩累了趴在草皮上休息；只見牠曬著冬天的陽光，臉上掛著燦爛可愛的笑容，一臉滿足又幸福的表情看著鏡頭，和當初那隻只有「巴掌大」的小黃浪浪外型相差甚多，不僅多了幸福肥，也變得格外帥氣！

艾莉感動的說，「看到公爵獻在帥氣的樣子、開心的笑容，我也覺得好開心，謝謝認養人這麼用心的照顧！明明很開心只是為什麼我的眼眶濕濕的......。」許多人看到小黃現在幸福的模樣，紛紛在底下留言說，「有人疼愛就是帥、就是漂亮」、「變的好快樂！」、「感謝所有關心及照顧的人令人感動」、「謝謝你幫孩子找到幸福，也謝謝認養人用心照顧」、「好感動！孩子好幸福遇到一個好主人，露出快樂幸福的笑容」。

浪浪有家了！幸福讓牠「換張臉」。（圖／愛媽艾莉授權提供）

▲現在的小黃改名為Duke（公爵），年紀小小個性卻很成熟，經常幫馬麻照顧家中的中途浪浪。

另外，也有不少人驚訝到認不出來照片中的公爵，就是當年的小黃浪浪，「天啊～差好多！！感謝認養人」、「真的是同一隻！？」、「有了愛真的不一樣！」值得一提的是，在這則貼文下方，還意外釣出小黃的認養人，她開心的說，「謝謝艾莉和那個讓Duke抱腿哥哥的救援，讓我們成為一家人，牠是個撒嬌王也是開心果，我們都很幸福快樂！謝謝大家的祝福！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

小黃當初的圖文報導：

山上遇骨瘦小黃　臨走前汪「抱腳求救」...怕再被丟下

更多精采影音：

關鍵字： 狗狗浪浪救援小黃幸福艾莉

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