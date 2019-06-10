在排隊？臭臉柴「坐下擠雙下巴」定格　中間小虎超尷尬

▲當時還有爸爸帶著孩子說「你看～有狗狗在排隊耶」，媽媽心想「不是排隊...是後面那個大魔王不走。」（圖／粉專@兩個Hero&Wish提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



寵物小組／綜合報導

咦？這是狗狗在排隊嗎？台中飼主謝妙芬日前帶三隻柴寶貝到公園玩耍，等牠們各自上完廁所時，將牠們的牽繩綁一起，避免小屁孩亂亂跑。原本三隻柴很乖地往前走，走到一半時，尾端的WISH突然不走了！定在原地擺出臭臭臉，這下害得HERO和小虎一臉尷尬。

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影片中，WISH不知道怎麼了，坐在柱子前面開始玩拔河。走在最前方的HERO想要繼續走，但是後方的WISH一臉跩，坐在地板上不動，脖子也被擠出了雙下巴。只見卡在中間的小虎很無奈，搖頭晃腦發呆，似乎很納悶「可以往前走了嗎？」。

媽媽笑說，「WISH常常這樣走一走就不走了，因為牠又胖胖的，有時候牽繩一拉，臉部的肉肉就擠在一起像包子臉。我想到小虎跟哥哥一定很無奈，因為小虎還回頭看了一下WISH，牠一定心裡想『怎麼又來了』」。

▲3隻柴柴的感情相當好。



媽媽將小短片分享到柴犬社團，吸引近2千多人觀看，網友看完紛紛回應，「公主：我們是要組「雪橇隊」啦！」、「很適合參加拔河」、「拔河一定穩贏」、「看那倔強的臉～上面寫著我不想走你們也別想走」、「汪汪小隊」、「很固執的姐姐」。

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