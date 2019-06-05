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「伴讀汪」搭姐姐肩：給我認真寫功課！　網笑：鐘點費怎算？

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寵物小組／綜合報導

快點給我認真寫功課！住在新北市的米克斯「歐妹」之前因打擾哥哥姐姐寫作業，被媽媽罰「親自來寫」。這次小歐妹又不甘寂寞，看到狗哥哥「嘎逼」不鳥牠，於是轉往正在認真寫功課的小姐姐身後，默默坐在後方監督人家。

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▲「伴讀書汪」搭姐姐肩：給我認真寫功課！　網笑：鐘點費怎算？（圖／網友李御歆提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲歐妹：小姐姐要認真寫功課喔～（圖／粉專@淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

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影片中，歐妹坐在姐姐的椅子後方，兩手搭在人家肩膀上。只見小歐妹似乎化身「伴讀書汪」，靜靜盯著姐姐寫功課，還會不時左右歪頭查看，好像在說「有不懂的地方～可以問我嘿！」。媽媽也笑牠，「好像家教一樣在教姐姐寫功課。」

▲「伴讀書汪」搭姐姐肩：給我認真寫功課！　網笑：鐘點費怎算？（圖／網友李御歆提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

媽媽說，當時沒有人陪歐妹玩，歐妹就使出盧功，一直在姐姐腳邊跳來跳去，姐姐只好把牠抱到椅子上。「然後歐妹就一直盯著姐姐寫功課，有時站著有時坐的，真的很可愛，還陪姐姐寫完。」

▲「伴讀書汪」搭姐姐肩：給我認真寫功課！　網笑：鐘點費怎算？（圖／網友李御歆提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲我們是最可愛的伴讀書汪！

媽媽將短片分享到米克斯社團，網友看完紛紛留言，「姐姐還能專心算，也是蠻強的耶～要是我，真的很難專心」、「歐妹一副小老師的樣子」、「姐姐～給我認真寫功課哦」、「能撐一下這麼文靜安靜厲害喔」、「歐妹教我教我，我都不會」、「真的是屁孩的口吻耶」、「眼睛在偷瞄欸～好可愛」

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