北非髯羊摔跤遭排擠！入住「母羊宿舍」爽翻...生出超萌5月寶寶

▲北非髯羊舐犢情深。（圖／台北市立動物園提供，下同）



寵物小組／綜合報導

臺北市立動物園非洲動物區的一隻雄性北非髯羊，之前在雨天攀爬仿岩，一個不小心，跳下來時扭傷腳，造成左後肢脫臼。園方為避免受傷的公羊遭到「公羊單身群」的霸凌，特別安排牠入住「母羊宿舍」安心療傷。沒想到公羊因禍得福，竟然在入住期間讓母羊懷孕。園方31日在官網公布喜訊，開心有健康的羊寶寶誕生囉！

飛簷走壁對於生活在貧脊岩區的北非髯羊而言，其實不是件難事。動物園表示，剛出生的北非髯羊寶寶，立馬就能展現「崖上行走高手」的實力，但即便已是老手的成年個體，卻難免也會有大意失足的時候。去年10月雨量充沛，連日降雨使得場地較為濕滑，一隻雄性「北非髯羊」從岩壁跳下平地時，一不留神腳底打滑，造成後腳關節脫位，經過獸醫師治療診斷，受傷公羊需要靜養數月，並搭配投藥治療，腳傷即可康復。

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▲北非髯羊媽媽舔舐新生小寶寶。（圖／高雋提供）



園方說，由於「公羊單身群」內的個體，常會為了區分位階或搶交配權而互相打鬥，以角互撞拼勝負，為了避免受傷公羊遭受到二次傷害，保育員將受傷公羊安置在和諧相處的「母羊宿舍」裡靜養，希望等到牠的受傷部位痊癒後，再回歸「公羊單身群」繼續生活。但園方萬萬沒想到，「就在受傷公羊快要痊癒之時，碰上母羊的發情期，這隻因禍得福的公羊竟也把握機會，盡了繁衍後代責任，和母羊一起完成終身大事。」

▲北非髯羊寶寶喝奶。



北非髯羊寶寶出生後，在媽媽的引導與協助下，很快的學會站立。同時也緊緊跟在媽咪後面熟悉環境。動物園提到，「偶爾媽媽會帶著寶寶到戶外活動場的仿岩高處休息，有時媽媽帶寶寶下到地面進食，吸引不少民眾的目光！活動力十足的寶寶，現在已經會獨自探索生活環境、自在地活動囉。」

▲剛出生的北非髯羊寶寶，立馬就能展現「崖上行走高手」的實力。



北非髯羊是日行性群居動物，從脖子、胸部到前腳有長而柔軟的髯毛，遇到風沙大時，會把頭埋在裡面避風，毛色與岩石相近，不易被掠食者察覺；腳蹄部構造特殊的牠們，非常擅於在陡坡行動。「角」拚時，2隻羊會先低頭發出戰帖，等對手準備好才開戰，接著向前衝用角互撞，發出響亮的撞擊聲，只要較弱勢一方認輸避開，戰爭即停止。野外族群分佈在摩洛哥、撒哈拉西部到蘇丹及埃及，但因不當的開發、獵捕及乾旱造成食物短缺等種種因素，面臨生存壓力，若我們能珍惜並適當利用自然環境，不僅能讓世界上的動植物受益，亦能與萬物和平共存。

▲北非髯羊媽媽確認寶寶安全無虞後，將胎盤吃掉。



北非髯羊小檔案(大角羊、巴巴里羊)

英名：Barbary Sheep

學名：Ammotragus Lervia

分類：哺乳綱 偶蹄目 牛科 髯羊屬

分布：摩洛哥、撒哈拉西部到蘇丹、埃及

食性：草食性，以沙漠邊緣地區的雜草、矮灌木等為食

壽命：約20年

體型：頭體長130-165公分，尾長15-25公分，肩高75-112公分，體重雄性100-140公斤、雌性40-55公斤

型態：從脖子一直到前腿有長而柔軟的鬃毛，雌雄均有角，可達50公分。

繁殖期：一歲半性成熟。繁殖期大多出現於九至十一月份。

懷孕期：154~161天，每胎產一至二仔，體重約4.5公斤。

棲息地：北非髯羊棲息於貧脊的岩石、沙漠地區

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