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有看到我的狗嗎？主人「貼宣傳單」找屁孩　網笑歪：我家的也很...

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▲有看到我的狗嗎？主人「貼宣傳單」找屁孩　網笑歪：我家也很...（圖／網友游勝傑‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲主人笑說，「這隻柯基相當過動，不愛摸摸，特別愛吃。」（圖／網友游勝傑‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／採訪報導

請問你有看到我的狗嗎？飼主游勝傑在柯基社團貼出一張宣傳單，上面大大貼著柯基犬的照片，還寫著「你們有看到我的狗嗎？」，傳單一出立刻笑歪許多網友，大家紛紛留言「這個很可以，我家的也很白目」。

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宣傳單乍看下好像是狗狗走失，但仔細一看，發現主人是在炫耀＋抱怨狗狗！「牠沒丟...就是太白目了！想讓你們看看！希望大家能理解！」飼主笑說，愛犬「摳摳」非常愛調皮搗蛋，常常咬壞圍欄、卡在圍欄，還咬斷好幾支的掃把、咬爆10隻娃娃以上，直呼「牠真的不是普通的柯基。」

▲有看到我的狗嗎？主人「貼宣傳單」找屁孩　網笑歪：我家也很...（圖／網友游勝傑‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲摳摳常常做出調皮的事情。

飼主也提到，「而且牠很愛嚇小孩，曾經把朋友的小女兒直接嚇哭 ，嚇哭三次，到現在還說很怕摳摳。啊牠不會咬人、不愛抱抱 ，然後非常過動。」

宣傳單由飼主表弟所製作，飼主表示，「因為前陣子看到不少養柯基的同好在PO認養文，所以想說來發一張圖，證明自己沒有想給任何人養，覺得愛牠就要照顧牠一輩子。」

▲有看到我的狗嗎？主人「貼宣傳單」找屁孩　網笑歪：我家也很...（圖／網友游勝傑‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲摳摳是「破壞基」。

網友看完摳摳宣傳單後，紛紛在底下留言，「真的我家的也很白目」、「帥基」、「我家的也很白目」、「很可以哈哈」、「這個也白目可愛到爆炸...」、「我的是破壞基，把我各種化妝保養品咬壞踩壞」、「我們家嚕嚕也來一張好了」。

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▲有看到我的狗嗎？主人「貼宣傳單」找屁孩　網笑歪：我家也很...（圖／網友游勝傑‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）
▲摳摳還很喜歡嚇哭小朋友。

更多精采影片：

關鍵字： 柯基宣傳單

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