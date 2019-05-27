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車庫用東西忽然背脊涼涼！抬頭見屁孩站樓梯「謎之微笑」

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▲車庫用東西忽然「背後毛毛的」！抬頭驚見屁孩「謎之微笑」。（圖／網友摳逆吉哇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲摳摳嘴巴笑得很彎。（圖／網友摳逆吉哇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／綜合報導

「汪：奴才是不是在偷吃東西（笑）」網友王瀚琦27日在臉書「有點毛毛的」社團分享幾張照片，內容是自己在車庫弄東西，忽然感受到「背脊涼涼」，抬頭一看，發現愛犬「摳摳」詭異站在樓梯，當場嚇說「X的！你要嚇死誰啊」。

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照片中，飼主由下往上拍，看到摳摳站在樓上，隔著隙縫望向自己。只見摳摳一臉賊賊，嘴巴還笑得超彎，完全就是「謎之微笑」。媽媽就笑說，「我在車庫用東西，想說怎麼一直有人盯著我看，一抬頭！X的！被牠嚇得一個魂差點沒了。」

▲車庫用東西忽然「背後毛毛的」！抬頭驚見屁孩「謎之微笑」。（圖／網友摳逆吉哇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲摳摳站在樓梯偷看主人。

這張逗趣照吸引1千多人按讚，網友看完紛紛留言，「扣扣在偷笑」、「還露出淺淺的微笑」、「看你在那做啥」、「笑到你心裡發寒」、「摳摳os：嘿嘿～你在做甚麼呀被我看到囉」、「看妳在搞什麼鬼」、「這個笑容，怕怕」、「那個臉有點奸詐」。

▲米克斯摳摳擁有大批粉絲。（圖／臉書粉專「摳逆吉哇」授權提供）

▲姐姐經常讓呆萌的摳摳參加比賽。

至於摳摳本來是王瀚琦從收容所救出想送養的孩子，沒想到養一養有了感情，還歷經家庭革命，最後才成功收編。牠的個性乖巧又聰明，而且還很好養，什麼都不挑食，也因此長成「幸福肥」。飼主表示，目前飲食方面有在嚴格把關，每天也會運動40分鐘以上，「希望可以藉由摳摳讓更多人知道米克斯的好，養了牠們真的會大不同，我支持領養代替購買。」

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關鍵字： 摳逆吉哇車庫米克斯

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