吉娃娃隨便兇一下！高加索犬嚇到往後彈　「反差萌」笑翻網友

寵物小組／綜合報導

網友何珊儀飼養的5歲高加索犬「向日葵」外型大隻，但是內心住著可愛的小朋友！這天牠跟10歲吉娃娃「娃娃」待在客廳，看著看著，默默上前湊過去聞人家，結果被對方兇了一下，當場嚇得身體往後彈，一旁觀看的姐姐快笑瘋。

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姐姐笑說，一開始是娃娃跑去聞人家，結果聞完後狂吼人家，心想「好加在娃娃是遇到向日葵，不然是其它狗狗的話，娃娃早就被吃掉了吧！」同時也稱讚向日葵好乖，不會隨便生氣。

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▲吉娃娃隨便吠一下，就把向日葵嚇得半死。（圖／網友何珊儀提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



向日葵擁有兇猛外表，但內心卻溫柔憨厚，是一隻超暖的毛寶貝，而牠也是姐姐救援回來的孩子，目前正在找家。何珊儀表示，自己從一個骯髒、又有一餐沒一餐的地方救出向日葵，當時發現牠身上都是排泄物、眼睛感染，還罹患心絲蟲，經過一年多的治療與結紮，終於讓向日葵恢復健康，只可惜一直找不到適合的主人認養。

向日葵對兒童、老狗都很溫柔，開心時還會「小馬跳」。姐姐笑說，有時候牠跟小狗玩，會忘記掌控力道，以為自己手掌很小，但其實一揮都是超有威力。「然後牠也很調皮，所以沒看著的時候一定要鍊起來，不然整個房子會被拆掉。」

▲向日葵是暖狗，對小狗、老狗都很溫柔。



媽媽將小短片分享到「有點毛毛的」社團中，網友看完紛紛在底下留言，「向日葵好可愛喔」、「向日葵好乖哦在旁陪伴」、「是個溫暖體貼的孩子」、「覺得吉娃娃這種狗狗都超敢的。完全不怕大狗拼命吠他們，超好笑的」、「它的心裡住著一隻小可愛」、「好可愛，超大隻的溫柔寶貝」。

領養不棄養，想認養向日葵請私訊「何珊儀」。



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