柴柴抽取式衛生紙！體毛「一撮又一撮」　網驚嘆：養到綿羊

▲抽取式的「柴柴衛生紙」。（圖／翻攝自抖音用戶「38467865」）

寵物小組／綜合報導

這是在變魔術嗎！最近網路上流傳一則可愛的影片，內容是一隻小柴柴正值換毛季節，主人不停從牠身上抓出「一撮又一撮」的毛髮，宛如在變魔術一般，就有網友大笑說「這是柴柴抽取式的衛生紙」嗎？

影片中，柴柴站著發呆中，這時主人伸出魔手，不停在牠屁屁附近拔毛。只見看似完整的毛髮，經由手一抓，就能馬上變出像蒲公英一般的柴柴毛。阿柴就這樣被拔了8次，表情有些無辜。

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短片由抖音用戶「38467865」貼出，再由網友轉發至「柴犬社團」。網友看完紛紛驚呼，留言著「這是養到綿羊」、「在變魔術嗎」、「我今天也抽抽樂了耶」、「牠愛我、牠不愛我、牠愛我、牠不愛我」、「原來是蒲公英柴」、「每次看都覺得好神奇」。

點此觀看影片。

▲寵物美容。（圖／達志／示意圖）。

至於春夏交接之際，很多飼主們都面臨到寵物換毛的問題，如果不妥善處理，整個屋子都是毛髮，對人和對寵物的呼吸道都不好；此外牠們也會因為披毛無法自行代謝、太悶，造成許多皮膚問題，因此飼主要先了解毛孩哪時會換毛、如何梳毛、洗毛潤毛等相關照護問題。

寵物美容達人小伍老師先前受訪表示，「梳毛可以幫助縮短換毛期，洗澡也是護理毛髮的重要環節之一，可以讓毛孔不易阻塞油脂，一旦健康毛長的快，老廢毛就容易代謝。」同時也建議飼主挑選洗髮精，應選洗、潤分開的洗毛精，不要用二合一的。「洗毛的好處在於去除髒污，而潤毛的功用則是使毛髮不易靜電、糾結，會較好梳理。」