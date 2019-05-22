ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

柴柴抽取式衛生紙！體毛「一撮又一撮」　網驚嘆：養到綿羊

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲柴柴抽取式衛生紙！體毛「一撮又一撮」　網驚嘆：養到綿羊。（圖／翻攝自抖音用戶「38467865」）

▲抽取式的「柴柴衛生紙」。（圖／翻攝自抖音用戶「38467865」）

寵物小組／綜合報導

這是在變魔術嗎！最近網路上流傳一則可愛的影片，內容是一隻小柴柴正值換毛季節，主人不停從牠身上抓出「一撮又一撮」的毛髮，宛如在變魔術一般，就有網友大笑說「這是柴柴抽取式的衛生紙」嗎？

影片中，柴柴站著發呆中，這時主人伸出魔手，不停在牠屁屁附近拔毛。只見看似完整的毛髮，經由手一抓，就能馬上變出像蒲公英一般的柴柴毛。阿柴就這樣被拔了8次，表情有些無辜。

請繼續往下閱讀...

短片由抖音用戶「38467865」貼出，再由網友轉發至「柴犬社團」。網友看完紛紛驚呼，留言著「這是養到綿羊」、「在變魔術嗎」、「我今天也抽抽樂了耶」、「牠愛我、牠不愛我、牠愛我、牠不愛我」、「原來是蒲公英柴」、「每次看都覺得好神奇」。

點此觀看影片。

▲寵物美容,剪毛,寵物,狗,美容（圖／達志／示意圖）。

▲寵物美容。（圖／達志／示意圖）。

至於春夏交接之際，很多飼主們都面臨到寵物換毛的問題，如果不妥善處理，整個屋子都是毛髮，對人和對寵物的呼吸道都不好；此外牠們也會因為披毛無法自行代謝、太悶，造成許多皮膚問題，因此飼主要先了解毛孩哪時會換毛、如何梳毛、洗毛潤毛等相關照護問題。

寵物美容達人小伍老師先前受訪表示，「梳毛可以幫助縮短換毛期，洗澡也是護理毛髮的重要環節之一，可以讓毛孔不易阻塞油脂，一旦健康毛長的快，老廢毛就容易代謝。」同時也建議飼主挑選洗髮精，應選洗、潤分開的洗毛精，不要用二合一的。「洗毛的好處在於去除髒污，而潤毛的功用則是使毛髮不易靜電、糾結，會較好梳理。」

關鍵字： 柴犬換毛

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

特／一起跑步毛孩突然狂吠！2天後發生「自摔身亡」他..

北投7處燕巢遭砸毀！鳥寶趴草堆發抖　她心疼：落了一..

影／氣阿公阿嬤只顧孫女！「吃醋貓」故意推東西.....

大耳萌汪看電視配「魷魚絲」！媽傻眼拉回：可以還我嗎..

怕水淹進來！貼心汪急忙「叼娃娃」堆沙包　網笑翻：準..

小貴賓坐車「啊我啊我」碎唸開窗！看媽不理就「哼」撇..

特／墓碑連3天蹦出狗腳印！爸心疼勸「別貪玩」約定再..

哀怨鬆獅禿毛紅腫「一直面壁」躲雨　寵物店急安置洗香..

一開魷魚瞬間8貓2狗包圍逼視　奴才默默啃：眼睛業障..

最強保護色！米克斯身上現「隱藏版貓咪」　網：以為是..

「殘忍實測」不理撒嬌貓5分鐘　狂舔奴才耳朵網呼：快..

全球不到100隻「神話之鳥」現身　台灣本島首見！鳥..

汪姐妹吵出門！見大雨秒後悔 開會討論決定「還是回家..

見鬼？一覺醒來看到「靈異動物」　博美一臉驚恐.....

妞妞TV-【逃脫】真人密室逃脫:貓之王國篇 Ft...

連日暴雨3個月浪浪躲玉米田　 全身濕...見愛媽送..

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】為什麼摸貓會突然被咬..

柴可兔斯貓-波皇無聊就想自嗨　肥妃：不理我就偷咬你..

貓與香菜-貓咪真的很機車！兩分鐘了解一下牠們的性格

浪浪別哭-替浪浪說話！別讓你的愛變成了阻礙

獨／南投山區捕獸陷阱氾濫　無辜浪浪誤踩慘遭截肢　動..

特／心臟重跳1下！回家遇貓掙扎離世...3年後溝通..

聞奴才腳趾3秒...萌喵被「臭到起立」瞳孔地震：我..

居然沒帶我出門！柴柴見主人回家「卡痰聲哭訴」　狗友..

柴柴抽取式衛生紙！體毛「一撮又一撮」　網驚嘆：養到..

狗住「滿地屎」陽台！一叫飼主就亂棍猛K　鄰居苦勸他..

夫妻被嗡嗡聲打擾一年多　房間竟有8萬隻蜜蜂同居

被棄養絕食3個月！胖橘心碎爆瘦臉頰凹　新媽淚：這在..

角頭柴堅持不洗澡！「真正的老大」出馬...對話笑翻..

14隻狗醫生陪伴師生走出槍案傷痛　汪照片入學校紀念..

SBL／第17季參戰與否未表態　達欣會籍仍保留

我跟別的女孩不一樣！《與惡》陳妤高中反抗穿制服裙

不斷更新／羅力前5局封鎖獅打線　5局結束富邦1：0..

業務員勸誘保戶貸款買投資型保單　金管會將重罰「最高..

中職／張泰山回娘家　現身台南球場觀眾席

檀島香港茶餐廳5/24插旗微風北車　這3天憑台鐵高..

笑看藍綠黨內互鬥大戲　柯文哲23日啟程訪日搶聲量

單身女欲留60萬遺產送兩隻愛犬　公證處難處理

FIBA 3X3／黃聰翰、朱雲豪外線連發　男籃單日..

中職／「周日肯定碰到索沙」　洪總傷腦筋要誰丟

寵物動物熱門新聞

一開魷魚片　瞬間8貓2狗包圍逼..

米克斯肚肉驚現「隱藏版貓咪」！

小喵奶音呼喊　見媽沒反應萌出擊

流浪汪緊抱「1月大棄嬰」救她一..

16歲老狗離世瞬間　男孩崩潰大..

3隻惡霸每天擋門　強迫交肉肉

「玉米田浪浪」抬頭感謝愛媽給飯

內褲吞下肚！二哈「嬰兒嗓」嗆媽

柴犬認店員當媽　貼腿賴著不回家

北投7處燕巢遭砸！鳥趴草堆發抖

金孫要按摩！阿公阿嬤雙手忙不停

睡覺肚皮好熱鬧　波浪滾動嚇壞網

角頭柴不洗澡！真正老大出馬爆笑

橘貓半路攔截撒嬌　徐文良帶回家

讀者迴響

熱門新聞

一開魷魚片　瞬間8貓2狗包圍逼..

米克斯肚肉驚現「隱藏版貓咪」！

小喵奶音呼喊　見媽沒反應萌出擊

流浪汪緊抱「1月大棄嬰」救她一..

16歲老狗離世瞬間　男孩崩潰大..

3隻惡霸每天擋門　強迫交肉肉

「玉米田浪浪」抬頭感謝愛媽給飯

內褲吞下肚！二哈「嬰兒嗓」嗆媽

柴犬認店員當媽　貼腿賴著不回家

北投7處燕巢遭砸！鳥趴草堆發抖

金孫要按摩！阿公阿嬤雙手忙不停

睡覺肚皮好熱鬧　波浪滾動嚇壞網

角頭柴不洗澡！真正老大出馬爆笑

橘貓半路攔截撒嬌　徐文良帶回家

16KG吉娃娃甩掉半個自己　還..

最新影片

更多

「殘忍實測」不理撒嬌貓5分鐘　狂舔奴才耳朵網呼：快結婚吧

全球不到100隻「神話之鳥」現身　台灣本島首見！鳥迷塞爆高屏溪

汪姐妹吵出門！見大雨秒後悔 開會討論決定「還是回家吧...」

見鬼？一覺醒來看到「靈異動物」　博美一臉驚恐...傻愣模樣萌暈網

妞妞TV-【逃脫】真人密室逃脫:貓之王國篇 Ft.黃阿瑪的後宮生活

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面