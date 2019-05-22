黃色液體從柵欄噴出！柴一臉爽爽站立　爸傻爆眼：有做人天份

寵物小組／採訪報導

上廁所姿勢是跟爸爸偷學的嗎！高雄市楠梓區有一隻可愛柴柴「瑋小寶」，這天被哥哥抱到柵欄裡面後，突然一陣尿意，竟然舒爽地「站著尿尿」，當場噴出許多黃色液體，而瑋小寶腳下的尿墊則是一張都沒用到，這下讓主人不知道該哭還是該笑。

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從影片中可見，瑋小寶兩腳各踩一張尿墊，並將手手慵懶地饋在圍欄上。接著柴柴露出酥西表情，開心的大尿特尿，淹得地板都是。逗趣的是，瑋小寶真的尿好尿滿，整個小便時間長達30秒，滴到一滴都不剩後，才變回四腳站地。

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▲柴柴竟然學人「站著尿尿」。（圖／網友周國瑋提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



爸爸無奈表示，當時我室友一個回頭，牠已經趴在圍欄上面尿尿。「我只能說...牠真的很有做人的天份，真的不知道該哭還是該笑欸，哈哈」同時也提到，平常都叫瑋小寶「搗忙犬」，因為牠「愛搗蛋愛裝忙，喜歡偷吃我室友狗狗的飼料，還有愛欺負捉弄別隻狗。」

▲瑋小寶是今年五月才認養回來的狗兒。

爸爸將逗趣短片分享到柴犬社團，網友看完紛紛留言，「可能看爸爸都這樣尿吧」、「這表情就是一副解放後的舒服樣」、「忍不住了啦」、「牠的臉好欠揍XD」、「真是人模人樣...」、「好舒服的臉」、「一臉終於解放的舒服臉」、「一定是拔拔帶壞牠」。

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▲瑋小寶貪吃又調皮。

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