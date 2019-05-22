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特／心臟重跳1下！回家遇貓掙扎離世...3年後溝通師「牠坐在粉紅布」

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▲心臟重跳一下！回家見愛貓掙扎離世　3年後溝通師「牠坐在粉紅布」。（圖／有點毛毛的／網友Nita Lu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Money似乎一直待在家裡守護著媽媽，讓媽媽相當感動又心疼。（圖／有點毛毛的／網友Nita Lu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

文／Nita Lu

牠是我的寶貝兒子Money，享年13歲，我們住在板橋。

兒子算是被人家棄養的吧？當初友人說要搬家所以請我照顧，結果過了半年都沒消息，我問他何時要帶他的貓咪回去？（總共兩隻）他也很帥氣的回我，「如果你不養就直接丟外面，如果你帶過來我這，我也不會帶他們回家，一樣讓他們在外面。」但因為我養了一陣子其實有感情，所以就順勢收編了兩個毛小孩，當我收編牠的時候已經6歲了，而這個兒子跟我感情最好，也是全家人最喜歡的一個，我老爸覺得牠是「非常有靈性又乖巧不高傲的貓咪」。

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某一次帶牠去健康檢查的時候，發現牠有腎衰竭，告知我牠剩不到半年的時間，那時獸醫院醫生建議給牠吃處方飼料，還說不能加其他飼料，就只能吃處方。但連續三天牠完全不進食，我又跑回醫院去詢問醫生，醫生說牠餓了就會吃，殊不知就這樣又過了四天，我兒子怎麼樣都不吃處方飼料，我很緊張又跑回同間醫院，又問醫生相同的問題，結果醫生直接當我是空氣，略過我的問題去服務其他客人，就讓我像白痴一樣站在那好久，我覺得這樣不行，就趕快帶著兒子回牠原本的醫院看醫生（永和）。

醫生幫我檢查完之後就告訴我，只能維持讓牠舒服點，沒辦法醫好，畢竟已經後期了，牠願意吃甚麼就給牠吃，瘦了那麼多現在要先讓牠長肉，才能讓他有體力維持。

我就開始煮水煮雞肉與水煮魚，吃個幾天就替換，然後天天幫牠打針、補充牠需要的營養，讓牠舒服點。每天除了上班以外，幾乎都在家裡陪牠，兒子也很努力撐了一年半多的時間。

但該來的總是要面對，牠突然開始愛吃的罐頭或者雞肉都不吃了，我很緊張趕快帶牠回醫院，醫生也表明說，「沒有辦法醫治，讓牠在這些時間過得快樂舒服最重要，所以我開始尋找牠肯吃的罐頭、肯吃的東西。」

▲▼ 貓咪 。（圖／取自免費圖庫pexels）.

▲街貓。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

直到某天早上，牠最愛的罐頭連吃都不吃，我急了，但又得去上班，不知道該怎麼辦，掉著眼淚硬著頭皮去上班，一路上一直告訴自己沒事的，慢慢的讓自己心情也平復許多。結果到了下班前一小時，我的心臟突然重重的「跳了一下」，當下感覺真的很像電到，我直接在辦公室哭了，同事們問我怎麼了，我說我不知道，感覺好像我兒子出事了，頓時覺得那一小時的時間非常漫長難熬，同事也安慰我說我多想了，沒事的。

下班時間一到，我立馬飆回家裡，一進門看到的一幕，就是我兒子用牠最後的力氣，往我這裡奔跑過來，我看著牠一邊跑、一邊跌倒，心真的很難受，眼淚也一直掉。我爸告訴我說，「Money一直在等我回家」，隨著時間越晚，兒子越虛弱開始掙扎，後來我爸趁我離開的小空檔告訴牠，媽媽我會照顧好，你放心的去吧！兒子才慢慢的離開。

從牠離開的那天開始，我也崩潰了四天，不吃不喝一直哭，哭到睡著又驚醒又哭，直到一位大姐開導過才比較振作，但那段時間還是很難受，偶爾在家會閃過兒子的身影，我一直以為是妹妹在調皮跑來跑去，但我發現妹妹在我身後！

某一次我夢見兒子，牠從我身上跳上一台遊覽車，然後車就開走了。我完全不懂什麼意思？又很擔心牠有什麼問題？所以到處問人，大家都叫我不要想太多，可能是去投胎了。聽到牠去投胎了，我的心情也跟著放鬆許多，也比較沒有看到兒子的身影。

過了三年之後，我去康寧社將牠埋在盆栽內帶回家放陽台，家人與我都捨不得讓牠在外面流浪，所以用這樣的方式帶回。後來認識一個外國朋友，他告訴我他可以跟寵物溝通，於是我把孩子照片傳給他，然後開始使用LINE通話。

我朋友說我兒子很可愛萌呆萌呆的，說話離不開吃，甚麼都問牠那個可以吃嗎？這個可以吃嗎？（我兒子健康的時候真的超愛吃！）我愣了一下，問我朋友，「他還沒投胎嗎？」我朋友說，「你們的心繫很深，雙方都放不下對方。」我就回，「我讓牠在康寧社聽佛經3年，就是希望牠趕快投胎來做人呀～怎麼還不投胎？」

貓咪（圖／取自免費圖庫pexels）

▲溝通師的一番話，讓飼主相當驚訝。（圖／取自免費圖庫pexels）

我朋友說，「人家還不急嘛！」我問我朋友，「那牠現在在哪裡？」我朋友停了一下，「牠在一個窗簾上面？還是？那是什麼？我看到一堆布」我就回，「布？什麼布呀？什麼顏色的布呀？（我家怎麼可能有一堆布…嘖嘖！）」正當我覺得不可能的時候，我朋友又回，「一大袋粉紅色的布耶！牠坐在上面」！

我頓時「雞皮疙瘩」全跑出來，前幾天我才剛把粉紅色床單換下來，裝在袋準備送洗而已。這時，我不自覺又開始掉眼淚了，我朋友也告訴我「牠一直在我身邊陪伴我。」

而在幾個月前，我與先生大吵的很嚴重，兩個人完全沒有聯繫，像是兩個陌生人一樣，晚上也讓我失眠。早上起床又得照顧小孩，一整天身心俱疲，突然我妹打給我，問我說「還好嗎？」我傻眼了一下，說「還好怎麼了？」我妹就說，「我剛剛夢到Money！好奇怪？我怎麼會突然夢到牠？牠好像很擔心你？所以要我關心你」，嗯...我又哭了...但真的很暖心。

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