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下班了嗎？黑萌犬等店員餵罐罐　還搭訕小姐姐搶便當吃

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▲下班了嗎？黑萌犬等店員餵罐罐，還搭訕小姐姐搶便當吃。（圖／網友張招敏‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑黑：下班了嗎？（圖／網友張招敏‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

寵物小組／採訪報導

大家的愛心讓牠變得頭好壯壯！彰化縣竹塘鄉有隻聰明的黑狗「黑黑」，牠看到店員張招敏上班，就會默默趴在透明窗前「憨憨笑」，等到張招敏下班後，再興奮地衝過去撒嬌，示意「吃罐罐」的意圖相當明顯，讓她不禁大笑「肚子餓就會來找我了吼？？一點都不像浪浪的流浪狗XD」

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▲下班了嗎？黑萌犬等店員餵罐罐，還搭訕小姐姐搶便當吃。（圖／網友張招敏‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑黑：快點餵我餵我吃～罐罐！

可愛的黑黑在超商附近流浪，時常四處趴趴走，經過便當店就有老闆餵飯給牠吃，經過派出所也有警察伯伯給食物，不過牠最常固定去的就是這間超商。張招敏笑說，「從我發現牠開始，我每天都會給牠吃一瓶罐罐，所以牠就每天來找我，站在門口狂搖尾巴，看我在忙就會趴著或坐著等，我休假也是委託同事餵牠。」

▲下班了嗎？黑萌犬等店員餵罐罐，還搭訕小姐姐搶便當吃。（圖／網友張招敏‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑黑非常乖巧，不會跑進超商，會靜靜在外面看。

▲下班了嗎？黑萌犬等店員餵罐罐，還搭訕小姐姐搶便當吃。（圖／網友張招敏‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑黑搭訕小姐姐搶東西吃！

張招敏笑說，有一個國中小女生都會來店裡等爸爸來接，她家也有養寵物，也很喜歡黑黑，所以有時候我很忙，就會請牠拿罐罐餵食黑黑。只見貪吃的黑黑就這樣一直跳一直撲，急著討吃的模樣超可愛。

礙於經濟與環境問題，張招敏目前無法收編黑黑，因此期盼好心人可以認養黑黑。張招敏表示，黑黑是極品又美的孩子，牠每天笑瞇瞇，超療癒的，期待有緣人來認養。領養不棄養，詳細認養資訊請私訊「張招敏」

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▲下班了嗎？黑萌犬等店員餵罐罐，還搭訕小姐姐搶便當吃。（圖／網友張招敏‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑黑正在找家唷。

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關鍵字： 米克斯罐罐

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