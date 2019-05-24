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宰殺文昌雞驚見「眼周水腫」身體潮紅！動保處急銷毀

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▲宰殺文昌雞驚見「眼周水腫」身體潮紅！動保處急銷毀。（圖／臺北市動物保護處提供）

▲雞的身體出現部份潮紅。（圖／臺北市動物保護處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

臺北市動物保護處19日接獲淡水家畜衛生試驗所通知，之前在臺北市家禽批發市場屠檢獸醫師通報疑似案例1批，送檢確診為H5N2亞型高病原性禽流感病毒。動保處趕緊將全數依規定銷毀，防堵病毒擴散。

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臺北市家禽批發市場17日清晨通報1批家禽屠宰檢查異常案例，調查發現，雞隻來自彰化縣竹塘鄉一處禽場的「文昌雞」。動保處表示，屠宰時發現雞隻屠體部分潮紅、眼周區水腫、腳脛瀰漫性潮紅等疑似禽流感症狀。屠檢獸醫師於屠後檢查發現，趕緊通報防檢局基隆分局及臺北市動保處，由動保處防疫人員採樣送檢。

▲宰殺文昌雞驚見「眼周水腫」身體潮紅！動保處急銷毀。（圖／臺北市動物保護處提供）

動保處防疫人員抵達現場，扣留4隻雞屠體，將3隻送家畜衛生試驗所檢驗，1隻冷凍保存。畜衛所檢驗報告19日結果顯示，「確診為H5N2亞型高病原性禽流感病毒，凍存1隻屠體判定廢棄，並已依程序預定於21日送化製處理。」

動保處提醒，氣溫雖然已逐漸回升，但因為梅雨鋒面過境，近來之氣溫忽高忽低且早晚溫差大，家禽易因緊迫導致免疫力下降而發病，各禽場更應加強防風保溫及落實生物安全措施。並且呼籲，「民眾勿隨意餵飼野鳥，避免接觸禽鳥並做好個人衛生管理，並在購買時認明屠宰衛生檢查合格標誌並將禽肉完全煮熟食用，便能有效防範禽流感入侵」。

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關鍵字： 禽流感北市家禽批發市場文昌雞H5N2

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