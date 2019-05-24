體貼媽開刀！25kg「貼心胖汪」忍腳傷跳上車：沒關係～我自己來

寵物小組／採訪報導

真是懂事的汪星人！住在彰化縣竹塘鄉的4歲米克斯「麻糬」好貼心，知道媽媽現在身體不舒服、剛開完刀，因此不再像以前那樣積極討抱抱，會乖乖自己走。就連麻糬上周遇到車禍，仍然忍著流血腳傷，堅持自己走路，如此貼心的行為讓媽媽看了好心疼。

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麻糬前幾天坐在媽媽的摩托車，路上忽然看到一隻貓竄出，當場嚇到跳車，造成左前腳遭輪胎壓傷。媽媽趕緊將寶貝送到動物醫院，心疼地說「送醫當天牠明明痛得要死，血一直流，但牠堅持要自己走，不要我抱，害我看得心疼狂哭。」

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▲媽媽也提到，「牠每天都要去醫院換藥，也都自己跳上車，不讓我來。」（圖／網友張招敏提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



25公斤重的麻糬以前到美容院洗澡，看到媽媽來接，一定會興奮地衝過去「討抱抱」，逼媽媽一邊抱抱一邊結帳。媽媽表示，「美容師怕我身體還沒恢復，就告訴牠『不可以抱抱，媽媽會不舒服』，從那之後，麻糬自動取消美容完要抱抱的程序。」

可愛的麻糬貼心又溫柔，是媽媽在聖誕節左右領養回來的汪星人。牠從2公斤的體型，長胖至25公斤，此景讓媽媽相當有成就感，直呼「牠是我這輩子最棒的耶誕禮物！」

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▲麻糬忍著腳傷自己爬上車。

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