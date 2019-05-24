羅威拿「結實黑背」搭訕美女＋併桌合影！媽傻眼：裝什麼熟

▲超有份量的結實背影...。（圖／網友王于安提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



寵物小組／採訪報導

有了美女就沒有媽媽的概念！羅威拿「慢慢」因外型討喜、個性沉穩，深得許多粉絲的喜愛。這天牠跟媽媽去朋友開的寵物認養餐廳，沒想到東西吃一吃，突然跑去隔壁桌搭訕漂亮女生，這下讓媽媽傻爆眼「裝什麼熟啊～」。

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照片中，體重57KG的慢慢鎖定目標後，緩慢靠近一桌全是女生的地方。只見慢慢先在旁邊看一陣子，接著慢慢逼近、擺出呆萌臉，後來對方中計，開始對慢慢又親又抱，還開心攬著牠的「大背影」合照。

「不要再自動去跟人家併桌好嗎...一副跟人家很熟的樣子！」可愛的慢慢穩定性很高，不管是大人小孩、各種動物，慢慢都能跟對方很親近，親合力高到永遠都像別人家養的狗。媽媽笑說，「那天來餐廳的客人一看到牠，也興奮的想跟牠狂拍照。」

▲慢慢自動找別人併桌。

▲慢慢故意守在旁邊等食物。

網友看完慢慢逗趣的事情，紛紛在底下留言，「慢慢看到妹妹就自動過去了」、「重點有正妹一定要靠一下啊！」、「有美女就不要娘了」、「有美女就不要娘了XD」、「慢慢真是好客」、「可以拼我的桌哦」、「慢慢是在幫阿娘做公關啦」。

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▲雖然出門前已經吃過一份晚餐，但是慢慢還想再吃。

▲可愛的慢慢幫忙招呼客人。

▲慢慢搭訕別桌客人。

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