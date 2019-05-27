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拎脖揮拳重擊黑狗！空中甩2圈過肩摔　嘉義半裸男辯：在跟牠玩

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寵物小組／採訪報導

不喜歡也不可以傷害動物！嘉義水上鄉26日發生一起虐狗事件，有路人在中山路看見一名半裸男子，竟然在馬路旁邊揮拳重擊小黑狗，還抓起來在空中甩2圈重摔地板，整個可怕過程被民眾錄下來通報，目前嘉義縣家畜疾病防治所與警方已介入處理。

從拍攝影片中可見，半裸男子拎著小黑脖子，接著出手狂槌頭部。只見小黑嚇到拼命往後逃，但是脖子遭抓住，下一秒被舉到空中，轉了兩圈再被「過肩摔」，重重摔倒在地板上，無助的小黑慌張夾緊尾巴，逃到分隔島躲起來。

▲拎脖揮拳重擊黑狗！空中甩2圈過肩摔　半裸男飼主辯：在跟牠玩。（圖／翻攝自粉專爆料51區）

▲小黑嚇得不斷後退與哀嚎。（圖／翻攝自爆料51區）

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嘉義縣家畜疾病防治所表示，虐狗男子就是飼主，當時疑似喝酒醉，情緒失控才虐待動物。防治所與警方循線找到虐狗男子家中，詢問他為什麼毆打動物，對方則辯稱「是在跟牠玩」、否認有虐待行為。等到警方拿出影片給他看，他才默默不說話。

嘉義縣家畜疾病防治所提到，從外觀看黑狗沒什麼明顯外傷，不過內傷問題還要再詳細檢查，同時也會依照動保法，將虐狗男子依法送辦。可憐小黑目前由嘉義市守護動物協會送到動物醫院治療，協會理事長吳育才在臉書更新狗狗近況，擔憂狗狗一直坐著、站不起來，可能是有腦震盪與內出血等問題，也呼籲大家不要誤會影片中的檳榔攤，跟店家無關。

嘉義縣家畜疾病防治所表示，觀察狗狗狀況，到時會再安置與安排送養事宜。呼籲，飼主一定要有責任保護好寵物，任何人也都不能任意騷擾、傷害動物。如果是遇到流浪狗問題，一定要用溫和、人道的方式驅趕，不可以讓牠們受到傷害。

關鍵字： 黑狗米克斯虐狗嘉義水上鄉

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